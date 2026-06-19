Basta ligar a televisão em tempos de Copa do Mundo que um rosto conhecido é figura carimbada: ninguém mais ninguém menos que Ronaldo Fenômeno. Um dos maiores artilheiros de todos os tempos e protagonista da última taça em Mundiais pelo Brasil, em 2002, o ex-jogador tem estrelado a campanha de diferentes marcas na atualidade.

Ao lado de Carlo Ancelotti, ele é o principal nome da Brahma em anúncios publicitários e comerciais, que remetem ao sonho da seleção trazer o hexa. Também se tornou embaixador da Rexona, integrando o time ao lado de Vini Jr. e Haaland. A ativação inclui presença em comerciais de TV, plataformas digitais e ações em pontos de venda com produtos licenciados.

A imagem do ex-campeão mundial segue supervalorizada no mercado publicitário e não para por aí, com aparições e ativações programadas para gigantes como Itaú, Mercado Livre e Doritos.

Se não bastasse isso, o ex-jogador criou uma casa temática gigantesca em Miami, nos Estados Unidos, que também funciona como hub de conteúdo, em parceria com seu filho, Ronald Nazário, que busca aproximar os torcedores dos bastidores da Copa do Mundo.

O espaço de 5 mil metros quadrados tem atraído a presença de personagens do mundo da bola e entrevistas com ex-jogadores renomados. O espaço também conta com áreas para transmissão de jogos, experiência interativas, arena gamer, áreas de conveniência, atrações músicas e exposição com itens históricos ligados à carreira de Ronaldo.

Tudo isso fez com que muitas marcas apoiassem o projeto, atraindo a presença de diversos patrocinadores, entre eles a plataforma de apostas Bra.bet, empresa de apostas esportivas e jogos online que pertence à BB Gaming, a Betnacional, a relojoaria Bulova, a Cachaça Cabaré, a Panini, o Fogo de Chão, EA, VB Technology, o Miami Dophins, Dom Tapparo, a Everlast Productions e a Recoma, considerada a líder e maior companhia de infraestrutura e engenharia esportiva da América Latina.

Algumas dessas empresas têm feito ativações diariamente, caso da Bra.bet. A plataforma master vai dar nome a um ambiente exclusivo da casa, desenvolvido para receber torcedores, convidados e influenciadores. A marca também promoverá games interativos com disputas de prêmios. Toda a dinâmica do espaço e as ações promocionais serão integradas à grade de programação, com inserções publicitárias regulares ao longo de toda a transmissão oficial.

Além disso, Leo Chile comandará a produção de conteúdos exclusivos diretamente de Miami, focados nos bastidores e nas experiências da casa, que serão transmitidos tanto nos canais oficiais da Rede Ronaldo quanto nas redes sociais do influenciador. A iniciativa visa ampliar o alcance para além da televisão, chegando ao público conectado às plataformas digitais.

Nos Estados Unidos, a Recoma, empresa especializada em infraestrutura esportiva há 47 anos, também participa da Casa Ronaldo. A marca da empresa está presente em painéis de LED distribuídos pelo local.

“Estar envolvido em projetos ligados à Copa do Mundo de 2026, ao lado de parceiros relevantes como a Rede Ronaldo, reforça o compromisso da Recoma com iniciativas que valorizam a experiência do público apaixonado por esporte. É uma oportunidade para ampliar o alcance do esporte para além da competição”, afirma Sergio Schildt, presidente da Recoma, empresa que também foi co-patrocinadora da Casa Brasil em Paris-24.