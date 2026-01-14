A Fifa definiu, nesta quarta-feira, 14, as bases de treinamento das seleções que vão disputar a Copa do Mundo. Atendendo ao pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Brasil vai treinar no Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown e ficará hospedado no hotel The Ridge, em Basking Ridge, ambas as cidades no Estado de Nova Jersey, na costa leste americana.

“Pertencente ao RB New York, o centro se destaca por suas instalações de última geração, áreas de treinamento modernas, academias de ginástica, vestiários e escritórios administrativos, com foco em design sustentável e acessibilidade, visando proporcionar um ambiente de alto nível para o treinamento de futebol de elite”, informou a CBF.

Atualmente estão sendo realizadas obras no local para ampliação das estruturas e modernização de instalações e equipamentos. A escolha do hotel levou em conta, dentre vários aspectos, como privacidade, conforto e segurança, a distância para o local das atividades.

Integrantes do Departamento de Seleções da CBF visitaram vários locais nos últimos meses. Estiveram em hotéis e CTs de cidades como Orlando, Seattle, Portland, Dallas, Nashville, Boston, Kansas City, San Diego, Los Angeles e, por fim, de localidades em Nova York e Nova Jersey.