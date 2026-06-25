Assistir a um jogo da seleção brasileira já costuma ser especial. Mas quando futebol, gastronomia, entretenimento e relacionamento se encontram no mesmo lugar, a experiência ganha outro significado.

Foi esse o clima vivido no Camarote Placar, no MorumBis, durante um evento corporativo promovido pela ImovelWeb, que reuniu convidados de imobiliárias parceiras para acompanhar Brasil 3 x 0 Escócia pela terceira rodada da primeira fase da Copa do Mundo de 2026, em um ambiente pensado para criar conexões enquanto a bola rolava.

Entre drinks, comida boa e uma vista privilegiada para o estádio, os convidados puderam acompanhar cada lance da seleção em um espaço que une conforto e a atmosfera única de um dia de jogo. A cada gol, a comemoração tomava conta do camarote, mostrando que o futebol continua sendo uma das melhores formas de aproximar pessoas.

Além da estrutura, o atendimento e a proposta do espaço também chamaram a atenção dos convidados. Nas entrevistas, eles destacaram a qualidade da recepção, o ambiente e a oportunidade de viver um evento diferente ao lado de parceiros de mercado.

Além do espaço para acompanhar partidas e shows, o Camarote Placar se consolida como um espaço capaz de receber eventos corporativos que transformam momentos de entretenimento em oportunidades de relacionamento entre clientes, parceiros e empresas.

No fim da noite, ficou a sensação de que assistir ao futebol pode ir muito além dos 90 minutos. Quando esporte, experiências e boas conexões dividem o mesmo espaço, todo mundo sai ganhando.