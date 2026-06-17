O meio-campista Bruno Fernandes, da seleção de Portugal, admitiu que o país está entre as principais favoritos ao título da Copa do Mundo. Em entrevista no NRG Stadium na véspera da estreia diante da República Democrática do Congo, que ocorre nesta quarta-feira, 17, às 14h (de Brasília), o jogador de 31 anos citou a oportunidade da atual geração entrar para a história do país.

“A melhor seleção é sempre a que ganha e espero que ao final sejamos intitulados assim. Obviamente, sei que temos um grupo muito forte, de grandes individualidades, mas para além disso há um grupo coeso, e é isso que faz de nós um grupo especial. Acho que sonhar não é proibido, mas o nosso foco principal é no jogo de amanhã. Depois, ir jogo a jogo porque se queremos pensar em sermos o melhor, precisamos pensar no próximo passo e não tão a frente”, disse.

Atual campeão na Nations League, Portugal chega motivado pelo bom momento de jogadores de diversos setores do time comandado pelo espanhol Roberto Martínez.

Fernandes, por exemplo, foi eleito em maio o melhor jogador da temporada da Premier League, a frente até mesmo de nomes do Arsenal, que rompeu com um longo jejum de títulos nacionais. Ao seu lado, estará a dupla de volantes bicampeã da Champions League com o Paris Saint-Germain, formada por Vitinha e João Neves.

Ainda há nomes como o lateral-esquerdo Nuno Mendes, os laterais João Cancelo e Dalot, além de opções elogiadas para o ataque, como o astro Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Pedro Neto e João Félix.

“A seleção está bem servida, independentemente de jogarmos nós três no meio-campo, ou não. Olhamos para todos da mesma maneira”, explicou Fernandes.

“O coletivo é sempre o mais importante, mas as individualidades precisam estar em um bom nível ganharmos. Em 2016, tivemos um herói improvável, um momento de grande brilhantismo do Eder. Independente de quem seja, precisamos vencer. Neste momento, temos um grupo coeso e forte que do nada pode criar situações, gols e evitá-las também, tenho que falar isso por conta do nosso goleiro”, concluiu.

Para não desviar o foco, a federação portuguesa escolheu um resort em Palm Beach, com uma praia privada para os hóspedes, além de estrutura de luxo para os atletas.

A equipe fará as duas primeiras partidas em Houston, no Texas, diante de RD do Congo e Uzbequistão. Depois, encerra a primeira fase em Miami, no teste mais complicado do grupo, contra a Colômbia.