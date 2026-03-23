A última Data Fifa para amistosos antes da Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira, 26, com dez partidas. A seleção brasileira entra em campo nesta quinta, às 17h (de Brasília), contra a França, em um clássico mundial no Gillette Stadium, em Boston.
Já na terça-feira, 31, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta a Croácia, às 21h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando.
Depois do cancelamento da Finalíssima contra a Espanha, a atual campeã mundial Argentina marcou um amistoso contra a Mauritânia, na sexta-feira, 27, em La Bombonera, em Buenos Aires.
Outros jogos de destaque são Inglaterra x Uruguai, Holanda x Noruega, Suíça x Alemanha, México x Portugal e Colômbia x França. Confira datas e horários:
Amistosos internacionais nesta Data Fifa
26/03
- Vietnã x Bangladesh (9h)
- Nepal x Hong Kong (11h30)
- Moldávia x Lituânia (12h)
- Emirados Árabes Unidos x Armênia (12h25)
- Catar x Sérvia (13h)
- Chipre x Belarus (14h)
- Geórgia x Israel (14h)
- Brasil x França (17h)
- Colômbia x Croácia (20h30)
- República Dominicana x El Salvador (21h)
27/03
- Benin x Palestina (10h)
- Rússia x Nicarágua (13h30)
- Áustria x Gana (14h)
- Montenegro x Andorra (14h)
- África do Sul x Panamá (14h)
- Grécia x Paraguai (16h)
- Argélia x Guatemala (16h30)
- Inglaterra x Uruguai (16h45)
- Holanda x Noruega (16h45)
- Suíça x Alemanha (16h45)
- Espanha x Sérvia (17h)
- Marrocos x Equador (17h15)
- Argentina x Mauritânia (20h15)
28/03
- San Marino x Ilhas Faroé (11h)
- Coreia do Sul x Costa do Marfim (11h)
- Senegal x Peru (13h)
- Canadá x Islândia (14h)
- Hungria x Eslovênia (14h)
- Escócia x Japão (14h)
- Estados Unidos x Bélgica (16h30)