A última Data Fifa para amistosos antes da Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira, 26, com dez partidas. A seleção brasileira entra em campo nesta quinta, às 17h (de Brasília), contra a França, em um clássico mundial no Gillette Stadium, em Boston.

Já na terça-feira, 31, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta a Croácia, às 21h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando.

Depois do cancelamento da Finalíssima contra a Espanha, a atual campeã mundial Argentina marcou um amistoso contra a Mauritânia, na sexta-feira, 27, em La Bombonera, em Buenos Aires.

Outros jogos de destaque são Inglaterra x Uruguai, Holanda x Noruega, Suíça x Alemanha, México x Portugal e Colômbia x França. Confira datas e horários:

Amistosos internacionais nesta Data Fifa

26/03

  • Vietnã x Bangladesh (9h)
  • Nepal x Hong Kong (11h30)
  • Moldávia x Lituânia (12h)
  • Emirados Árabes Unidos x Armênia (12h25)
  • Catar x Sérvia (13h)
  • Chipre x Belarus (14h)
  • Geórgia x Israel (14h)
  • Brasil x França (17h)
  • Colômbia x Croácia (20h30)
  • República Dominicana x El Salvador (21h)

27/03

  • Benin x Palestina (10h)
  • Rússia x Nicarágua (13h30)
  • Áustria x Gana (14h)
  • Montenegro x Andorra (14h)
  • África do Sul x Panamá (14h)
  • Grécia x Paraguai (16h)
  • Argélia x Guatemala (16h30)
  • Inglaterra x Uruguai (16h45)
  • Holanda x Noruega (16h45)
  • Suíça x Alemanha (16h45)
  • Espanha x Sérvia (17h)
  • Marrocos x Equador (17h15)
  • Argentina x Mauritânia (20h15)

28/03

  • San Marino x Ilhas Faroé (11h)
  • Coreia do Sul x Costa do Marfim (11h)
  • Senegal x Peru (13h)
  • Canadá x Islândia (14h)
  • Hungria x Eslovênia (14h)
  • Escócia x Japão (14h)
  • Estados Unidos x Bélgica (16h30)