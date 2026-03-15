A Finalíssima entre a Argentina, campeã da Copa América, e a Espanha, vencedora da última Euro, não será mais disputada. A Uefa anunciou o cancelamento do jogo em um longo comunicado na manhã de domingo, 15, nas quais fez críticas à federação argentina (AFA).

A Uefa informou que não foi possível chegar a um acordo sobre um novo local ou a data do jogo, antes previsto para ocorrer em 27 de março no Estádio Lusail, no Catar. Devido à guerra entre Estados Unidos e Irã, que afeta boa parte do Oriente Médio, a Finalíssima precisava ocorrer em outra sede, mas não houve acordo.

A Espanha havia se colocado a disposição para receber o evento no Santiago Bernabéu, em Madri, mas a Argentina acreditava que o duelo deveria ocorrer em campo neutro. “A Uefa explorou outras alternativas viáveis, mas todas elas se mostraram inaceitáveis ​​para a Associação Argentina de Futebol”, diz o comunicado. Conmebol e AFA não se manifestaram até o momento.

Quando surgiu a notícia de que o jogo poderia ser em Madri, o presidente da AFA, Claudio Tapia, reagiu. “Vamos começar a trabalhar porque a Espanha quer que a Finalissima seja disputada na Espanha, e eu quero que seja disputada no Monumental”, disse Claudio Tapia na quinta-feira, 12.

De acordo com o diário argentino Olé, apesar de ter havido uma reunião muito tensa entre a Uefa e a Conmebol na sexta-feira, 13, foi definido que haveria um recesso para tomar uma decisão final neste domingo. O jornal diz ainda que a Argentina propôs que o jogo ocorresse dia 31 de março, em Roma.

A Argentina é a atual campeã da Finalíssima. Em 2022, venceu a Itália por 3 a 0 em Wembley.