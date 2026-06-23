A seleção brasileira encerra sua participação na primeira fase da Copa do Mundo nesta quarta-feira, 24, às 19h (de Brasília), quando encara o time da Escócia em duelo importante para definir a classificação final do Grupo C. A vitória na terceira rodada é importante para assegurar a primeira colocação na tabela, objeto de desejo do Brasil e da seleção de Marrocos, que enfrenta o já eliminado Haiti no mesmo horário.

Em meio as dúvidas sobre o substituto de Raphinha no time titular e a condição de jogo de Neymar, uma certeza: o retorno da combinação camisa amarela, com calções e meiões brancos, de volta como uniforme do Brasil após três Copas de ausência.

A combinação de cores, apelidada por torcedores de “uniforme ovo frito”, deu as caras em mundiais pela primeira vez durante a campanha do bicampeonato canarinho no Chile, em 1962, para evitar o choque de cores com os calções da Espanha. Ao todo, foi utilizada pela seleção brasileira em seis edições de Copa do Mundo (1962, 1974, 1978, 1986, 2006 e 2014).

O retrospecto do Brasil vestindo amarelo e branco é de 10 partidas, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Dentre os triunfos, destacam-se as goleadas sobre Japão e Camarões (em 2006 e 2014, respectivamente) e a estreia da combinação na Copa de 1962, uma vitória na primeira fase de virada sobre os espanhóis, eternizada no imaginário popular da época pela grande atuação do atacante Amarildo (o substituto de Pelé, após a lesão do rei do futebol na segunda partida do torneio).

Além disso, o duelo também é lembrado por uma arbitragem controversa, que teria prejudicado os europeus com a não marcação de um pênalti cometido por Nílton Santos em Enrique Collar e a subsequente anulação do gol de bicicleta marcado por Joaquin Peiró na cobrança de falta que surgiu do lance polêmico.

Os números do histórico são positivos, porém é comum encontrar torcedores que desaprovam a combinação por motivos que vão além do tradicionalismo estético: usada de forma pontual até 2010, a combinação “ovo frito” foi comum na Copa do Mundo de 2014, presente em 4 dos 7 jogos disputados pelo time de Felipão.

Ainda que tenha escapado do 7 a 1, foi atuando com calções e meiões brancos que a amarelinha passou sufoco contra o Chile nas oitavas de final (avançando apenas após disputa de pênaltis), perdeu Neymar numa lesão violentíssima diante da Colômbia nas quartas e encerrou mais uma traumática copa como anfitriã perdendo de 3 a 0 para a Holanda, na disputa pelo terceiro lugar.