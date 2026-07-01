Marcelo Bielsa afirmou em entrevista coletiva em Montevidéu, na última segunda-feira, 30, que Fernando Muslera teve febre na véspera da partida do Uruguai contra a Espanha. O goleiro falhou no gol de Alex Baena, que acabou eliminando da Celeste na fase de grupos da Copa do Mundo 2026.

“Antes da partida, no dia anterior, Muslera teve 38 graus de febre. No dia do jogo, não teve febre e estava com disposição absoluta para jogar”, afirmou Bielsa.

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Substituído no intervalo, Muslera teria pedido para sair da partida após o erro, segundo o treinador argentino. “Vou falar de algo que fala da grandeza de Muslera. Um jogador nunca me pediu para ser substituído. O motivo pelo qual ele me comunicara o desejo de abandonar a partida, foram os erros que afetaram o psicológico dele. Muslera me disse que ele estava tão mal pelos erros que preferia deixar de jogar, ele não estava na melhor condição para jogar o 2º tempo. Me pareceu uma grandeza e uma generosidade imprópria pelo atual cenário do futebol”, completou o comandante.

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Bielsa deixou o comando do Uruguai após a eliminação na Copa do Mundo. O contrato do treinador ia até o fim do Mundial, e não foi renovado. Agora a Celeste procura um novo técnico.

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