O retorno da Áustria à Copa do Mundo após 28 anos foi marcado por emoção, sustos e alívio. Na madrugada desta quarta-feira (17), no Levis Stadium, em Santa Clara, os austríacos venceram a estreante Jordânia por 3 a 1, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo J. Apesar do favoritismo, a equipe europeia precisou lidar com a valentia adversária e contou com a estrela do atacante Marko Arnautovic, que saiu do banco para decidir a partida e garantir os primeiros três pontos no torneio.
Golaço e controle inicial
A partida começou com a Áustria tentando impor seu ritmo diante de uma Jordânia bem postada defensivamente, que apostava nos contra-ataques. A paciência europeia foi recompensada aos 20 minutos. Xaver Schlager encontrou Schmid na entrada da área, e o meia bateu colocado, no ângulo do goleiro Abu Laila, marcando um belo gol para abrir o placar. Mesmo em desvantagem, os jordanianos não se intimidaram e quase empataram aos 34 minutos, quando Olwan invadiu a área em velocidade e soltou uma pancada, parando em uma grande defesa de Alexander Schlager.
O gol histórico e a tensão
Na volta para o segundo tempo, a história foi escrita logo aos quatro minutos. Olwan, o jogador mais perigoso da equipe asiática, recebeu pela esquerda, ajeitou para a perna direita e bateu colocado para marcar o primeiro gol da Jordânia na história das Copas do Mundo. O empate desestabilizou a Áustria, que precisou recorrer ao banco de reservas para retomar o controle. A entrada de Arnautovic mudou a dinâmica do ataque austríaco, transformando a pressão em chances reais de gol.
Arnautovic e o peso da experiência
O experiente atacante chegou a balançar as redes aos 22 minutos, mas o VAR anulou o lance por um toque de mão de Posch na origem da jogada. A frustração, no entanto, durou pouco. Aos 31 minutos, após cobrança de escanteio de Sabitzer, Arnautovic subiu para cabecear e viu o zagueiro Al-Arab desviar contra o próprio patrimônio, recolocando a Áustria em vantagem.
Já nos acréscimos, com a Jordânia lançada ao ataque em busca de um novo milagre, a defesa asiática cedeu. Após grande jogada coletiva, Arnautovic finalizou e a bola bateu no braço de Obaid. Com o auxílio do VAR, o pênalti foi marcado. O próprio Arnautovic foi para a cobrança aos 57 minutos da etapa final, bateu firme no canto direito e selou o placar de 3 a 1. Com o resultado, a Áustria larga na frente no Grupo J, que ainda conta com Argélia e Argentina, enquanto a Jordânia deixa o campo com o orgulho de seu primeiro gol em Mundiais.