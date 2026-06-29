A Argentina caiu em um chaveamento de Copa do Mundo tido como mais tranquilo, por fazer a equipe de Lionel Scaloni cruzar com algum campeão mundial apenas em uma eventual semifinal da competição.

Nos 16 avos de final, a Albiceleste joga contra a estreante Cabo Verde na próxima sexta-feira, 3, às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami.

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Caso avance, ela teria pela frente, nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Austrália e Egito.

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Nas quartas, poderia enfrentar Suíça x Argélia ou Colômbia x Gana.

Apenas na semifinal da atual edição, os argentinos encontrariam campeões de Copa do Mundo, que sairiam das partidas entre Brasil x Japão, Costa do Marfim x Noruega, México x Equador e Inglaterra x Congo.

A aparente tranquilidade ocorre e decorrência da desclassificação precoce do Uruguai e da segunda colocação de Portugal no Grupo K. Apesar de não serem campeõs do mundo, os portugueses são uma das seleções favoritas ao título.

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