Até os 51 minutos do segundo tempo, a Áustria dava adeus à Copa do Mundo de 2026. No entanto, o gol de Saša Kalajdžić não apenas empatou o jogo em 3 a 3, como recolocou a seleção dele nos 16 avos de final do torneio. Feito comemorado tanto pela torcida austríaca, quanto pela torcida argelina.

Isso porque, caso a Argélia vencesse a partida em questão, ela enfrentaria a favoirita Espanha na próxima fase — futura adversária da Áustria. Classificada como terceira do Grupo J, a seleção africana terá pela frente a Suíça.

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A chave argelina tabé prevê, em teoria, confronto menos complicado nas oitavas de final. Caso avance diante dos suíços, os argelinos podem pegar Gana ou Colômbia, enquanto os austríacos teriam Portugal ou Croácia como adversários.

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Próximos jogos

Espanha e Áustria entram em campo na próxima quinta-feira, 2, às 13h do horário de Brasília, no estádio de Los Angeles.

Já Suíça e Argélia entram em campo no mesmo dia, no entanto, às 21h, no BMO Field, em Toronto, no Canadá.

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