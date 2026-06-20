Casemiro é jogador do Inter Miami, equipe capitaneada pelo craque recordista Lionel Messi. A contratação por três temporada foi fechada após impasse com o rival Los Angeles Galaxy, que tinha preferência no acordo.

Segundo o Globo Esporte, o Galaxy abordou Casemiro primeiro, o que, segundo as regras da MLS, daria preferência na contratação. No entanto, o volante preferia o Inter Miami, não apenas pela equipe em si, mas também pela cidade em que o clube está localizado.

Foi necessário que a liga em questão interviesse para decidir o imbróglio.

Casemiro estará em Miami na próxima semana, onde a seleção jogará contra a Escócia, quarta-feira, 24, às 19h, no Hard Rock Stadium. Ao que tudo indica, ele não visitária o clube contratante, devido ao foco na Copa do Mundo de 2026.

O volante de 34 anos também tinha propostas de outras ligas, como da Árabia Saudita e da Itália. Mas, conforme reportado pelo GE, ele optou junto à família pela transferência aos EUA, onde estará em uma equipe competitiva e com calendário menos intenso à disposição.

Casemiro sai do Manchester United após quatro temporadas e os títulos da Copa da Liga Inglesa e da Copa da Inglaterra.