Ancelotti visita museu e inicia trabalho na CBF

Treinador italiano conheceu sua sala de trabalho, e viu as taças do Mundial e estátuas no museu

Meta é o hexa: Carlo Ancelotti vu a taça do mundo no museu da CBF - Rafael Ribeiro/C

Carlo Ancelotti iniciou oficialmente seu trabalho como técnico da seleção brasileira nesta terça-feira, 27. Pela manhã, o italiano visitou o Museu da Seleção Brasileira e conheceu a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, no Rio.

Ancelotti foi recebido pelo presidente da CBF, Samir Xaud, e pelo coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano. Ao lado de seus auxiliares Paul Clement e Francesco Mauri, do analista de desempenho Simone Montanaro, o treinador viu as camisas e outros itens históricos do museu, incluindo as réplicas das taças da Copa do Mundo e as estátuas de Pelé, Marta e Zagallo.

De acordo com a CBF, Ancelotti ficou encantado pela semelhança da peça ao Velho Lobo, único tetracampeão mundial da história (dois como jogador, em 1958 e 1962, um como treinador, em 1970, e outro como coordenador técnico, em 1994).

Após a visita, Ancelotti foi direto ao andar da Diretoria de Seleções, onde teve contato com o coordenador das Categorias de Base, Branco, o treinador da Sub-20, Ramon Menezes, e com demais membros da comissão da seleção principal, entre os quais o coordenador técnico, Juan Santos, o gerente Cícero Souza e os analistas de desempenho Thomaz Araújo e Bruno Baquete. Por fim, Carletto conheceu a sala onde irá trabalhar.

Media Day com o Mr! 🇧🇷✨ Carlo Ancelotti vestiu oficialmente a amarelinha nesta segunda-feira (26) e chegou com tudo. Que comece uma nova era! 💚💛 pic.twitter.com/1E1YosEIBN — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 27, 2025

Quem Ancelotti convocou e quando é a estreia

Carlo Ancelotti terá seus primeiros compromissos à frente da seleção na próxima semana. No dia 2 de junho, a delegação começa a se apresentar em São Paulo para dar início à preparação para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

No dia 5, o Brasil enfrenta os equatorianos no Monumental de Guayaquil, em Guayaquil, às 20h (de Brasília). Em seguida, encara os paraguaios no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h45 (de Brasília).

A lista de convocados de Ancelotti

Goleiros: Alisson (Liverpool), Hugo Souza (Corinthians) e Bento (Al-Nassr)

Laterais: Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo) e Carlos Augusto (Inter de Milão)

Zagueiros: Marquinhos (PSG), Alexsandro (Lille), Beraldo (PSG), Danilo (Flamengo), e Léo Ortiz (Flamengo)

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Ederson (Atalanta) e Gerson (Flamengo)

Atacantes: Vinicius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Antony (Real Bétis), Estevão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton) e Richarlison (Tottenham)