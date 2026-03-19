A seleção francesa divulgou nesta quinta-feira, 19, a sua lista de convocação para os amistosos contra Brasil e Colômbia, nos Estados Unidos. As partidas serão nos dias 26 e 29 de março, em Boston e Washington, respectivamente.
A convocação de Didier Deschamps inclui nomes que já disputaram as Copas do Mundo de 2018 e 2022, como Lucas Hernández, Kanté e Mbappé. Mas o treinador também chamou jovens da nova geração francesa, como: Cherki, Olise, Doué e Zaïre-Émery.
Bradley Barcola, jovem destaque do PSG ficou de fora da lista por uma entorse no tornozelo direito sofrida contra o Chelsea, nas oitavas de final da Champions League. Koundé, lateral-direito do Barcelona, é outro que fica de fora por lesão. Pierre Kalulu, da Juventus, foi convocado em seu lugar.
Veja a convocação completa abaixo:
Goleiros:
Lucas Chevalier (PSG/FRA);
Mike Maignan (Milan/ITA);
Brice Samba (Rennes/FRA).
Defensores:
Lucas Digne (Aston Villa/ING);
Malo Gusto (Chelsea/ING);
Lucas Hernandez (PSG/FRA);
Théo Hernandez (Al-Hilal/ASA);
Pierre Kalulu (Juventus/ITA)
Ibrahima Konaté (Liverpool/ING);
Saliba (Arsenal/ING);
Dayot Upamecano (Bayern de Munique/ALE).
Meio-campistas:
Camavinga (Real Madrid/ESP);
N’Golo Kanté (Fenerbahçe/TUR);
Manu Koné (Roma/ITA);