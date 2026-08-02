O Santos pressionou, criou as melhores chances, mas não conseguiu sair do 0 a 0 contra o Remo na noite deste sábado, 1º, na Vila Belmiro. Em duelo válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Peixe esbarrou em uma forte retranca paraense, nas traves e em uma noite inspirada do goleiro Marcelo Rangel. Com o resultado, a decisão da vaga fica totalmente aberta para o segundo confronto.

Traves e milagres ditam o ritmo

A tônica da primeira etapa foi de domínio territorial santista, mas com sustos de ambos os lados. Logo aos seis minutos, após tabela com Neymar e ajeitada de Barreal, Gabriel Barbosa soltou uma bomba que explodiu no travessão. A resposta do Remo veio rápida e na mesma moeda: aos oito, Jajá arriscou de longe, o goleiro Gabriel Brazão tocou na bola e ela também beijou o poste.

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Apesar do susto, o Santos manteve o controle e voltou a encurralar o adversário. Aos 30 minutos, após cobrança de escanteio de Neymar, Lucas Verissimo desviou e a bola carimbou a trave novamente. Quando a trave não salvava o Remo, Marcelo Rangel aparecia. O goleiro paraense foi fundamental para manter o placar zerado, destacando-se em uma grande defesa após chute cruzado de Barreal nos acréscimos do primeiro tempo.

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Pressão santista e gol anulado

Na volta do intervalo, o técnico Cuca tentou dar novo fôlego ao time da casa com as entradas de Gabriel Menino e Caballero. A pressão aumentou e a rede chegou a balançar aos 12 minutos, quando Gabigol marcou de canhota após escanteio de Neymar. No entanto, a arbitragem anulou o lance, assinalando que a bola havia saído pela linha de fundo durante a cobrança.

O Santos seguiu martelando, mas pecava na pontaria ou parava nas mãos seguras de Rangel, que fez defesa firme em cabeçada de Verissimo logo na sequência. O Remo, ciente de suas limitações, esfriou o jogo, fechou os espaços e tentou explorar contra-ataques esporádicos, assustando em uma pancada de Alef Manga por cima do gol.

Sem conseguir furar o bloqueio adversário nos minutos finais, mesmo com a insistência nas bolas aéreas, o Santos amargou o empate em casa. A definição de quem avança na Copa do Brasil ficará para a próxima terça-feira, quando as equipes voltam a se enfrentar no Pará.

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