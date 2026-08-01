Vasco e Fluminense empataram por 0 a 0 na tarde deste sábado, 1º, no Maracanã, na partida que abriu o confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Em um clássico marcado por muita transpiração, faltas duras e pouca inspiração ofensiva de ambos os lados, o Tricolor criou as melhores oportunidades, mas esbarrou em uma grande atuação do goleiro Léo Jardim, que garantiu a igualdade no placar.

Clima tenso e Léo Jardim decisivo

O jogo começou bastante truncado, com o meio-campo sendo palco de disputas ríspidas e paralisações constantes. O Fluminense, buscando aliviar a pressão após tropeços recentes, tentou controlar a posse de bola, enquanto o Vasco apostava em transições rápidas, mas pecava nos passes.

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Aos poucos, o time visitante encontrou espaços. Savarino e Canobbio assustaram, mas pararam em defesas seguras de Léo Jardim. O momento de maior tensão para os vascaínos ocorreu aos 40 minutos, quando Cuiabano desviou contra a própria meta e obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa para evitar o gol contra. O Cruzmaltino foi para o intervalo sem registrar uma única finalização no alvo.

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Melhora técnica e chances desperdiçadas

Na volta para o segundo tempo, a partida ganhou um leve contorno de melhora técnica. Logo aos 8 minutos, John Kennedy fez grande jogada individual, superou Cuesta e bateu rasteiro, exigindo mais uma defesa vital de Léo Jardim. A resposta do Vasco veio na sequência: após falha de Igor Rabello, Tchê Tchê cabeceou com perigo, na melhor chance dos donos da casa.

Com o passar do tempo, o cansaço bateu e os treinadores promoveram diversas alterações, com as entradas de nomes como Soteldo, Kevin Serna e Hulk pelo lado tricolor, e Rojas e Puma Rodríguez pelo lado cruzmaltino. Apesar do sangue novo e do espetáculo das torcidas nas arquibancadas, as equipes voltaram a abusar dos erros e a partida perdeu intensidade.

Decisão em aberto

Nos minutos finais, o Fluminense ainda tentou pressionar, terminando o jogo com superioridade nas finalizações certas, mas a defesa vascaína se manteve bem postada. O apito final confirmou o primeiro empate sem gols entre as equipes nos últimos dez confrontos diretos.

Com o resultado, a disputa por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil segue totalmente indefinida, deixando a decisão da classificação em aberto para a sequência do torneio.

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