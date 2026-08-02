O Atlético-MG e o Juventude empataram em 0 a 0 na noite deste sábado (01), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Em duelo válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2026, o Galo esbarrou em uma noite de pouca inspiração ofensiva e muita solidez defensiva da equipe gaúcha. Apesar do amplo domínio da posse de bola e do apoio incessante de sua torcida nos minutos iniciais, o time mineiro não conseguiu furar o bloqueio adversário, deixando a decisão da vaga totalmente em aberto para o confronto de volta.

Muralha gaúcha e susto no fim do primeiro tempo

Empurrado pelo barulho das arquibancadas, o Atlético-MG iniciou a partida tentando sufocar o adversário. Logo aos sete minutos, Dudu costurou a marcação pelo meio e exigiu a primeira boa defesa do goleiro Jandrei. A tônica da etapa inicial se desenhou rapidamente: o Galo rondava a área buscando espaços, enquanto o Juventude, bem postado, apostava em esfriar o ritmo do jogo e fechar as linhas de passe.

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A ansiedade mineira começou a ficar evidente à medida que o tempo passava e as chances claras escasseavam. A melhor oportunidade dos donos da casa veio aos 21 minutos, quando Renan Lodi parou novamente em Jandrei. No entanto, o roteiro quase mudou drasticamente nos acréscimos. Aos 46, Alisson Safira soltou um foguete de fora da área e carimbou o travessão de Everson, calando momentaneamente a Arena MRV. No minuto seguinte, o Galo respondeu com Renan Lodi, que, da pequena área, isolou a bola após lançamento açucarado de Maycon.

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Irritação alvinegra e trave salvadora

O retorno do intervalo mostrou um Juventude mais solto. Logo aos cinco minutos, o zagueiro atleticano Lyanco errou ao tentar dominar no peito dentro da própria área, e Mandaca quase abriu o placar para os visitantes, sendo travado de forma providencial por Renan Lodi. O susto gerou impaciência na torcida local, que passou a demonstrar irritação com a dificuldade da equipe em criar jogadas contundentes.

Buscando mudar o panorama, o técnico Eduardo Domínguez promoveu alterações, colocando nomes como Cuello, Minda e Igor Gomes em campo. O Juventude, por sua vez, manteve a disciplina tática, defendendo-se com unhas e dentes. Aos 35 minutos, o grito de gol atleticano ficou preso na garganta: Igor Gomes cobrou falta com perfeição, mas a bola explodiu na trave direita de Jandrei. No rebote, a defesa gaúcha se multiplicou para bloquear as tentativas mineiras.

Nos minutos finais, o confronto se transformou em um ataque contra defesa absoluto. O Juventude se fechou por completo, suportou a pressão derradeira e garantiu o empate sem gols. Com o resultado, as duas equipes seguem vivas na competição e precisarão de um triunfo no jogo de volta para avançar de fase no torneio nacional.

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