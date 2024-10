Rossi sobre Tite na Copa do Brasil: “não podemos esquecer”

O Flamengo reafirma seu domínio no futebol nacional ao assegurar um lugar na final da Copa do Brasil 2024. A vitória sobre o Corinthians na semifinal, disputada na Neo Química Arena, foi crucial, especialmente após a vantagem obtida no Maracanã. Mesmo diante de adversidades como a expulsão de Bruno Henrique, a equipe demonstrou resiliência e foco, qualidades ressaltadas pelo goleiro Rossi, que exaltou a determinação coletiva como vital para o êxito.

Após demonstrar força na partida de ida, o Flamengo precisou se ajustar rapidamente no confronto de volta. Com um jogador a menos, a equipe mostrou uma força mental impressionante, capacidade que se tornou um traço característico nos últimos anos, à medida que busca enriquecer seu vasto acervo de troféus.

Superando Obstáculos

A partida contra o Corinthians foi um teste de pressão e superação, principalmente após a expulsão de Bruno Henrique no primeiro tempo. O destaque da partida, Rossi, enfatizou a importância da estratégia montada pelo Flamengo. “Fizemos um grande jogo”, comentou, destacando que a vitória anterior proporcionou confiança em meio à pressão.

“Fizemos um grande jogo. Era um jogo muito importante, como visitantes, mas sabíamos que tínhamos a vantagem pela vitória no Maracanã. Fica na cabeça de todo mundo fazer o melhor, deixar tudo em campo. Todos sabem o que temos que fazer em campo. Todo o grupo teve um mental muito forte e estamos na final da Copa do Brasil“

O Impacto de Rossi

Como figura central na classificação para a final, Rossi se destacou com atuações seguras, essenciais para manter o placar favorável durante a inferioridade numérica. Ele elogiou não apenas a estratégia defensiva, mas também a evolução tática continuada pelo trabalho de Filipe Luís, baseado nos fundamentos defensivos construídos por Tite.

“Nós já trabalhamos muito a pressão com Tite. Tudo que vivemos durante o ano, com aquele sistema defensivo que montamos no início do ano, ajudou muito hoje. Ninguém pode esquecer que estamos na final da copa do Brasil. O Filipe (Luís) chegou há dois jogos, mas o resto jogamos com Tite. Não podemos esquecer dele. E estamos muito agradecidos pelo o que ele fez conosco“

Perspectivas para a final

Às vésperas do confronto final contra o Atlético-MG, o Flamengo se prepara para mais uma decisão crucial. A preparação envolverá não apenas ajustes táticos, mas também o fortalecimento do espírito de equipe, um diferencial ao longo do torneio. As expectativas são altas, com a equipe determinada a conquistar mais um título e a consolidar ainda mais sua posição de destaque no futebol brasileiro.