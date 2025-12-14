Os finalistas da Copa do Brasil 2025 serão definidos neste domingo, 14, e também pode se desenhar a disputa pela artilharia da competição. Neste momento, Kaio Jorge, do Cruzeiro, e Rayan, do Vasco, estão empatados com cinco gols cada. Na sequência, três jogadores estão empatados com 4 gols cada, Cano e Everaldo, ambos do Fluminense, e Luiz Fernando, do já eliminado Athletico.

Com uma entorse no joelho, o Cano é dúvida para o restante da temporada. Na partida de ida das semifinais, que terminou 2 a 1 para o Vasco, Rayan anotou um gol contra o Fluminense, enquanto Eve passou em branco. A jovem joia do Gigante da Colina e o camisa 9 Tricolor irão se enfrentar novamente no domingo, 14, às 20h30.

Do outro lado da chave, Kaio Jorge é a esperança cruzeirense para virar o duelo contra o Corinthians, que venceu a Raposa por 1 a 0, no Mineirão. O jogador terminou o Brasileirão como artilheiro, com 21 gols. Apenas uma vez um atleta terminou a temporada como artilheiro das duas competições. Foi Hulk em 2021, pelo Atlético-MG. O maior campeão da taça da Copa do Brasil vai enfrentar o Timão também no domingo, 14, às 18h00.

Artilheiros da Copa do Brasil 2025

1º – Kaio Jorge (5 gols) – Cruzeiro

2º – Rayan (5 gols) – Vasco da Gama

3º – Germán Cano (4 gols) – Fluminense

4º – Luiz Fernando (4 gols) – Athletico-PR

5º – Everaldo (4 gols) – Fluminense

O recorde de gols em uma única edição de Copa do Brasil é do atacante Fred, em 2005, pelo Cruzeiro. Naquela edição, o jogador anotou 14 gols. Neste momento, faltando duas partidas, quatro jogadores disputam para ver quem será o artilheiro da competição.