Quando é o sorteio dos mandos das finais da Copa do Brasil

As finais da Copa do Brasil estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro, mas os horários e locais dos confrontos ainda serão definidos. O sorteio acontecerá na próxima quinta-feira, 24 às 15h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Publicidade

A disputa pelo título será entre Atlético Mineiro e Flamengo, em jogos de ida e volta, sem a utilização do critério de gols fora de casa. Caso haja empate no placar agregado, o campeão será decidido nos pênaltis.

O Galo foi o primeiro a garantir vaga na final, ao empatar em 1 a 1 com o Vasco, após vencer a ida por 2 a 1. Já o Rubro-Negro carimbou seu passaporte no domingo, com um empate sem gols diante do Corinthians, vantajoso após êxito por 1 a 0.

Publicidade

Além do prestígio do título, a premiação também é um atrativo importante. O clube que ficar com o vice-campeonato levará para casa mais 31,5 milhões de reais, enquanto o campeão embolsará 73,5 milhões de reais.