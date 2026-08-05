O Santos garantiu sua classificação na Copa do Brasil ao vencer o Remo por 1 a 0 na noite desta terça-feira (04), no estádio Mangueirão, em Belém. Em um duelo tenso e decisivo pelas oitavas de final, o Peixe precisou de paciência para capitalizar a vantagem numérica após uma expulsão na primeira etapa. A vitória alvinegra foi construída no segundo tempo, graças à estrela do técnico Cuca, que acionou Neymar e Rony no intervalo para furar o bloqueio paraense e selar o avanço no torneio nacional.

Equilíbrio quebrado pelo VAR

A partida começou com o Remo tentando impor o ritmo de dono da casa. Logo aos três minutos, Alef Manga teve uma chance incrível na frente de Gabriel Brazão, mas finalizou em cima do goleiro. O confronto seguia disputado fisicamente até os 24 minutos, quando o roteiro mudou drasticamente. Caballero tomou a frente de Marllon e sofreu a falta. Inicialmente punido com cartão amarelo, o zagueiro remista acabou recebendo o vermelho direto após o árbitro Anderson Daronco ser chamado ao monitor do VAR. Com um homem a mais, o Santos aumentou o volume ofensivo na reta final do primeiro tempo, mas esbarrou na falta de pontaria e na defesa bem postada do Leão.

O dedo do técnico e o gol salvador

Buscando evitar a disputa por pênaltis após o empate sem gols no jogo de ida, o Santos voltou do intervalo com mudanças agressivas: Neymar e Rony entraram nas vagas de Bontempo e Gabriel Barbosa. Apesar da pressão santista, foi o Remo quem quase abriu o placar aos 10 minutos, quando Zé Welison soltou uma bomba em cobrança de falta e carimbou o travessão. O susto acordou o Peixe, que finalmente encontrou o caminho do gol aos 28 minutos. Neymar ganhou a jogada de Zé Welison pela esquerda, acelerou para dentro da área e serviu Rony. Livre, o atacante não perdoou o ex-clube e empurrou para o fundo das redes, inaugurando o marcador.

Pressão final e traves protagonistas

Em desvantagem, o Remo foi para o tudo ou nada mesmo com dez em campo. Aos 36 minutos, Matheus Alexandre disparou de fora da área e obrigou Gabriel Brazão a fazer uma defesa espetacular para salvar o Santos. O jogo ficou aberto. Aos 45, Neymar teve a chance de matar o confronto ao sair livre no campo ofensivo, mas tentou o toque por cobertura e mandou para fora. O castigo santista quase veio nos acréscimos: aos 47 minutos, Vitor Bueno cobrou falta de longa distância, a bola pegou efeito e explodiu no travessão, no último grande momento de tensão da noite.

Com o apito final e o placar agregado de 1 a 0 a seu favor, o Santos sobrevive à pressão no Pará e garante sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, feito que não alcançava desde 2021. Já o Remo, aplaudido pela bravura de sua equipe, despede-se da competição.