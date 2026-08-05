Na noite desta terça-feira (04), o Atlético Mineiro garantiu sua classificação na Copa do Brasil de forma dramática. Atuando no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a equipe mineira superou o Juventude por 1 a 0, graças a um gol salvador nos acréscimos. Após o empate sem gols no jogo de ida, o confronto caminhava para a disputa de pênaltis, mas a estrela de Minda brilhou no último lance para selar o avanço dos visitantes.

Equilíbrio e chances desperdiçadas

O primeiro tempo foi marcado por muita transpiração e um duelo truncado no meio de campo, refletido nos constantes embates físicos entre Alisson Safira e Ruan. Apesar da dificuldade em furar o bloqueio defensivo gaúcho, o Atlético-MG teve a melhor oportunidade antes do intervalo. Aos 31 minutos, Cuello aproveitou cruzamento na medida de Victor Hugo e cabeceou firme, mas a bola carimbou o travessão de Jandrei. O Juventude respondeu na reta final com Raí Silva, exigindo boa defesa de Everson em chute de fora da área.

Milagres e tensão na etapa final

Na volta para o segundo tempo, a necessidade de evitar a loteria dos pênaltis deixou o jogo mais aberto. O Juventude quase abriu o placar aos 15 minutos, quando Marcos Paulo cabeceou na pequena área e parou em um verdadeiro milagre do goleiro Everson, que espalmou no canto esquerdo. O Galo também desperdiçou oportunidades claras, primeiro com Bernard isolando a bola na grande área e, mais tarde, com Igor Gomes finalizando para fora após invadir a área com liberdade.

O golpe de misericórdia no apagar das luzes

Nos instantes finais, o time da casa parecia mais inteiro fisicamente e pressionava em busca do gol da vitória, assustando em um chute forte de Lucas Mineiro que passou raspando a trave. No entanto, o futebol reservou um desfecho letal a favor dos mineiros. Aos 49 minutos, em uma bola lançada de forma despretensiosa para a área gaúcha, Minda brigou no meio da zaga, ficou com a sobra e deslocou Jandrei para estufar a rede. Com o resultado, o Atlético-MG avança de fase na competição, enquanto o Juventude se despede do torneio.