Grêmio quebra recorde de deslocamento para uma partida nacional

A Copa do Brasil de 2025 registou a quebra de uma marca histórica: o Grêmio viajou cerca de 3.799 km, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, até Boa Vista, em Roraima, para enfrentar o São Raimundo (RR), nesta quarta-feira, 19, pela competição de mata-mata. Trata-se da maior distância percorrida por um time brasileiro para enfrentar outro na história das competições nacionais oficiais.

De acordo com levantamento do site Torcedores, o recorde anterior era de 2018: pela Série C daquele ano, o Atlético-AC e o Botafogo-PB se enfrentaram. De Rio Branco até João Pessoa, percorreram 3.636 km. Pelo menos, cada um teve de fazer a distância até a casa do outro. Já o Grêmio viaja sem fazer o São Raimundo ter de se deslocar até o Sul do Brasil: a disputa será em jogo único. Quem vencer em Boa Vista avança. Em caso de empate, a definição sairá nos pênaltis.

Ypiranga já encarou viagem parecida

Será a primeira vez que o Grêmio enfrentará uma equipe de Roraima numa partida oficial. O Internacional também nunca encarou um time do estado mais ao norte do Brasil. Mas não será a primeira vez que um gaúcho cruzará o país de uma ponta a outra para encarar um adversário roraimense. Em 2003, Ypiranga, de Erechim, encarou o Atlético-RO, pela Série C. Como a cidade fica mais ao norte do Rio Grande do Sul, a distância foi menor: 3.506 km.

Para encarar o São Raimundo, o Grêmio enfrentou uma longa viagem de avião. Foram quase seis horas até Boa Vista, num voo direto. Para a maior parte das pessoas, a viagem dura um pouco mais: cerca de sete horas, uma vez que não há voos comerciais sem escalas entre as cidades.

Recorde pode ser quebrado ainda este ano

A Copa do Brasil proporcionou esse confronto à base de sorteio e calhou de até hoje gaúchos e roraimenses nunca terem se enfrentado na competição de mata-mata. As Séries C e D oferecem maiores chances de times dos dois estados se enfrentarem, dependendo do desenrolar da competição.

Na Série D deste ano, por exemplo, o GAS é o representante de Roraima. Já o Rio Grande do Sul terá quatro equipes. A mais próxima da fronteira com o Uruguai é o Guarany, de Bagé. Como a quarta divisão começa com os times separados por regiões geográficas, somente se as duas equipes avançarem que elas poderão duelar. Se isso acontecer, a viagem será ainda mais longa: 3.861 km.

Times acreanos fazem as viagens mais longas no Brasil

As equipes do Acre são as que viajam as maiores distâncias de forma mais recorrente. Entre as dez viagens mais longas da história do futebol brasileiro, contando com a viagem do Grêmio para Boa Vista, nove foram proporcionadas por times acreanos, baseados em Rio Branco, a capital, mais ao oeste do Brasil.

Tratam-se de jogos contra times do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco, três estados localizados no extremo leste do país. O Atlético-AC é quem mais coleciona viagens desse tipo (quatro). O Rio Branco fez três e o Galvez, duas.

Os dez jogos que ocasionaram os maiores deslocamentos do Brasil:

1 – São Raimundo-RR x Grêmio (Copa do Brasil de 2025) – 3.799 km

2 – Atlético-AC x Botafogo-PB (Série C de 2018) – 3.636 km

3 – Rio Branco-AC x ABC (Série C de 2007) – 3.619 km

4 – Atlético-AC x ABC (Série C de 2018) – 3.619 km

5 – Galvez x América-RN (Série D de 2022) – 3.619 km

6 – Galvez x ABC (Copa do Brasil de 2019) – 3.619 km

7 – Rio Branco x Santa Cruz (Série C de 2013) – 3.618 km

8 – Atlético-AC x Náutico (Série C de 2018) – 3.618 km

9 – Atlético-AC x Santa Cruz (Série C de 2018) – 3.618 km

10 – Atlético-AC x Náutico (Copa do Brasil de 2006) – 3.618 km