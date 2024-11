Flamengo x Atlético MG: horário, escalações e onde assistir

A final da Copa do Brasil deste ano promete um espetáculo inesquecível com o duelo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Neste domingo, às 16h (horário de Brasília), as equipes se enfrentam no Maracanã para o primeiro jogo da decisão. Com grande expectativa dos torcedores, cada aspecto da preparação está sendo observado atentamente.

A partida de volta está marcada para o próximo domingo, também às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Ambas as equipes superaram grandes desafios no campeonato: o Flamengo venceu o Corinthians na Neo Química Arena, enquanto o Atlético-MG empatou com o Vasco em São Januário para avançar.

Destaques do confronto: Flamengo vs Atlético-MG

O Flamengo, em sua décima final de Copa do Brasil, busca mais um título para sua coleção. Comandado por Filipe Luís, o time carioca deve apostar em um trio ofensivo formado por Gabigol, Plata e Michael para encarar o Atlético-MG.

O Atlético Mineiro chega à final com um histórico respeitável e de olho também na final da Libertadores contra o Botafogo. Com o retorno dos meias Zaracho e Bernard, o técnico Gabriel Milito pretende maximizar as potencialidades de sua equipe.

Transmissão dos jogos da final

Os fãs poderão acompanhar os jogos através da TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime. Essa variedade de opções garante que os torcedores não percam nenhum momento, podendo assistir pela TV ou via streaming.

Preparação das equipes

A preparação inclui planos táticos e a administração de lesões e suspensões. No Flamengo, Alex Sandro está de volta após recuperação, enquanto Bruno Henrique e Pulgar cumprem suspensão. Além disso, Pedro, Viña, Cebolinha, Luiz Araújo e De la Cruz seguem lesionados.

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton, Gerson e Arrascaeta; Michael, Plata e Gabigol. Técnico: Filipe Luís

No Atlético-MG, embora Zaracho e Bernard retornem, Milito não pode contar com Fausto Vera e Deyverson por questões de inscrição, além de Cadu no departamento médico. Essas circunstâncias refletem a complexidade da preparação.

Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco, Arana (Zaracho) e Rubens (Arana); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

A rivalidade e sua importância

Flamengo e Atlético-MG compartilham uma rivalidade histórica que intensifica a emoção desta final. Ambos os times entrarão em campo com determinação, enquanto os treinadores Filipe Luís e Gabriel Milito almejam não só vencer, mas fazer história com suas equipes.

Independentemente do resultado, a Copa do Brasil 2024 será lembrada como um dos grandes eventos do futebol brasileiro, oferecendo aos torcedores momentos memoráveis e de orgulho.