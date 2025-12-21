A temporada de 2025 do futebol brasileiro chegou ao fim neste domingo, 21. Após a disputa da final da Copa do Brasil, que terminou com o título do Corinthians, todos os campeões foram definidos.
PLACAR separou a lista; confira:
- Copa do Brasil: Corinthians
- Brasileirão Série A: Flamengo
- Copa Libertadores: Flamengo
- Brasileirão Série B: Coritiba
- Brasileirão Série C: Ponte Preta
- Brasileirão Série D: Barra-SC
- Copa Verde: Paysandu
- Copa do Nordeste: Bahia
- Acre: Independência
- Alagoas: CRB
- Amapá: Trem
- Amazonas: Amazonas
- Bahia: Bahia
- Ceará: Ceará
- Distrito Federal: Gama
- Espírito Santo: Rio Branco-ES
- Goiás: Vila Nova
- Maranhão: Maranhão
- Mato Grosso: Primavera
- Mato Grosso do Sul: Operário-MS
- Minas Gerais: Atlético Mineiro
- Pará: Remo
- Paraíba: Sousa
- Paraná: Operário-PR
- Pernambuco: Sport
- Piauí: Piauí
- Rio de Janeiro: Flamengo
- Rio Grande do Norte: América de Natal
- Rio Grande do Sul: Internacional
- Rondônia: Gazin Porto Velho
- Roraima: GAS
- Santa Catarina: Avaí
- São Paulo: Corinthians
- Sergipe: Confiança
- Tocantinense: a definir