A temporada de 2025 do futebol brasileiro chegou ao fim neste domingo, 21. Após a disputa da final da Copa do Brasil, que terminou com o título do Corinthians, todos os campeões foram definidos.

PLACAR separou a lista; confira:

Copa do Brasil : Corinthians

: Corinthians Brasileirão Série A : Flamengo

: Flamengo Copa Libertadores : Flamengo

: Flamengo Brasileirão Série B : Coritiba

: Coritiba Brasileirão Série C : Ponte Preta

: Ponte Preta Brasileirão Série D : Barra-SC

: Barra-SC Copa Verde : Paysandu

: Paysandu Copa do Nordeste: Bahia