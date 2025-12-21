A temporada de 2025 do futebol brasileiro chegou ao fim neste domingo, 21. Após a disputa da final da Copa do Brasil, que terminou com o título do Corinthians, todos os campeões foram definidos.

PLACAR separou a lista; confira:

  • Copa do Brasil: Corinthians
  • Brasileirão Série A: Flamengo
  • Copa Libertadores: Flamengo
  • Brasileirão Série B: Coritiba
  • Brasileirão Série C: Ponte Preta
  • Brasileirão Série D: Barra-SC
  • Copa Verde: Paysandu
  • Copa do Nordeste: Bahia
  • Acre: Independência
  • Alagoas: CRB
  • Amapá: Trem
  • Amazonas: Amazonas
  • Bahia: Bahia
  • Ceará: Ceará
  • Distrito Federal: Gama
  • Espírito Santo: Rio Branco-ES
  • Goiás: Vila Nova
  • Maranhão: Maranhão
  • Mato Grosso: Primavera
  • Mato Grosso do Sul: Operário-MS
  • Minas Gerais: Atlético Mineiro
  • Pará: Remo
  • Paraíba: Sousa
  • Paraná: Operário-PR
  • Pernambuco: Sport
  • Piauí: Piauí
  • Rio de Janeiro: Flamengo
  • Rio Grande do Norte: América de Natal
  • Rio Grande do Sul: Internacional
  • Rondônia: Gazin Porto Velho
  • Roraima: GAS
  • Santa Catarina: Avaí
  • São Paulo: Corinthians
  • Sergipe: Confiança
  • Tocantinense: a definir