O Vasco segurou o empate em 0 a 0 contra o Corinthians, nesta quarta-feira, 17, na Neo Química Arena, pela ida da final da Copa do Brasil. O resultado deixa tudo em aberto para a volta, no domingo, 21, no Maracanã, com maioria de torcida vascaína.

Assim, o Cruzmaltino completou o 70º jogo na temporada de 2025. O número alto, conquistado por meio da confirmação na final da competição nacional, ainda quebra uma sequência de anos sem bater tal marca.

A última vez que o Vasco havia alcançado – ou ultrapassado – os 70 jogos numa temporada havia sido em 2011. Desde então, o número máximo havia sido de 67, alcançados em 2012, 2015 e 2018.

A temporada de 2011, além de tudo, tem peso especial para o torcedor cruzmaltino. Foi nessa temporada que a equipe conquistou seu último título nacional até então. Naquele ano, o Gigante da Colina fez 74 partidas, considerando o Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa Sul-Americana (torneio em que foi semifinalista) e Copa do Brasil (competição em que bateu campeão).

Jogos do Vasco por ano

2011 – 74 jogos

2012 – 67 jogos

2013 – 59 jogos

2014 – 65 jogos

2015 – 67 jogos

2016 – 64 jogos

2017 – 57 jogos

2018 – 67 jogos

2019 – 62 jogos

2020 – 61 jogos

2021 – 59 jogos

2022 – 53 jogos

2023 – 53 jogos

2024 – 61 jogos

2025 – 70 jogos *

*o Vasco alcançará 71 jogos na volta da final, no próximo domingo, 21