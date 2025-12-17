O Vasco segurou o empate em 0 a 0 contra o Corinthians, nesta quarta-feira, 17, na Neo Química Arena, pela ida da final da Copa do Brasil. O resultado deixa tudo em aberto para a volta, no domingo, 21, no Maracanã, com maioria de torcida vascaína.
Assim, o Cruzmaltino completou o 70º jogo na temporada de 2025. O número alto, conquistado por meio da confirmação na final da competição nacional, ainda quebra uma sequência de anos sem bater tal marca.
A última vez que o Vasco havia alcançado – ou ultrapassado – os 70 jogos numa temporada havia sido em 2011. Desde então, o número máximo havia sido de 67, alcançados em 2012, 2015 e 2018.
A temporada de 2011, além de tudo, tem peso especial para o torcedor cruzmaltino. Foi nessa temporada que a equipe conquistou seu último título nacional até então. Naquele ano, o Gigante da Colina fez 74 partidas, considerando o Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa Sul-Americana (torneio em que foi semifinalista) e Copa do Brasil (competição em que bateu campeão).
Jogos do Vasco por ano
- 2011 – 74 jogos
- 2012 – 67 jogos
- 2013 – 59 jogos
- 2014 – 65 jogos
- 2015 – 67 jogos
- 2016 – 64 jogos
- 2017 – 57 jogos
- 2018 – 67 jogos
- 2019 – 62 jogos
- 2020 – 61 jogos
- 2021 – 59 jogos
- 2022 – 53 jogos
- 2023 – 53 jogos
- 2024 – 61 jogos
- 2025 – 70 jogos *
*o Vasco alcançará 71 jogos na volta da final, no próximo domingo, 21