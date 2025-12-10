É clima de decisão na Copa do Brasil. O jornalista Leandro Quesada, do Debate PLACAR, promoveu um “Cara a Cara” intenso para projetar a semifinal entre Cruzeiro e Corinthians. O confronto, que coloca frente a frente dois gigantes do futebol brasileiro, teve seus elencos dissecados posição por posição, resultando em escolhas polêmicas e uma vantagem numérica para o time mineiro nas avaliações individuais.

A dinâmica consistiu em comparar jogador por jogador das prováveis escalações. Logo no início, a experiência pesou no gol: ao ser questionado entre Cássio e Hugo Souza, Quesada não titubeou ao escolher o ídolo histórico do Timão, que hoje defende as cores da Raposa. A lateral direita também ficou com o time celeste, com William superando Matheuzinho.

Duelo de artilheiros: Kaio Jorge x Memphis

O ponto alto da análise, no entanto, ficou reservado para o setor ofensivo. A disputa pela referência no ataque colocou frente a frente Kaio Jorge e a estrela internacional Memphis Depay. Contrariando as expectativas baseadas na badalação midiática, o comentarista optou pelo atacante cruzeirense, embora tenha feito uma ressalva bem-humorada sobre o risco da previsão.

“Aí o Memphis faz o gol da vitória e isso daqui fica envelhecido de uma forma bem ruim, né? Kaio Jorge”, disparou o analista, bancando a fase do brasileiro sobre o holandês.

A avaliação seguiu com outros duelos interessantes. No meio-campo, o jovem Breno Bidon levou a melhor sobre Christian, sendo uma das poucas vitórias do clube paulista no confronto direto. Já na criação, Matheus Pereira venceu a disputa contra Rodrigo Garro. Para o ataque, Yuri Alberto garantiu um ponto para o Alvinegro ao vencer a disputa contra Arroyo. Apesar da superioridade numérica do Cruzeiro nas escolhas individuais, o vídeo encerra com um alerta fundamental: em mata-mata, o coletivo muitas vezes se sobrepõe ao individual.

Cenário da Semifinal: O que está em jogo?

A temporada de 2025 chega ao seu clímax com as semifinais da Copa do Brasil definindo os últimos campeões do calendário nacional. Para o Cruzeiro, o ano é considerado positivo. A equipe terminou o na terceira colocação, garantindo vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026, e agora busca coroar a temporada com um título.