A CBF publicou na tarde desta quinta-feira, 11, o áudio do diálogo de Anderson Daronco, árbitro de campo, com a cabine do VAR, especialmente o árbitro Rodrigo D’Alonso Ferreira, na checagem de um suposto toque de mão do atacante holandês Memphis Depay no lance do gol do Corinthians, que decidiu a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. O Timão venceu por 1 a 0 o Cruzeiro e agora tem a vantagem do empate para passar à final.

Logo após o gol, na cabine do VAR, D’Alonso solicita a microcâmera aos seus auxiliares para checar melhor o lance: “Põe em slow (motion) para mim, deixa eu ver se pega na mão dele”, diz. O lance é checado simultaneamente por quatro ângulos diferentes.

Primeiramente, o VAR verifica que o atacante Yuri Alberto, responsável pela assistência para Depay, estava em condição legal para servir o companheiro no lance, descartando a possibilidade de impedimento.

“Checa também uma possível mão de quem fez o gol”, diz Daronco.

Depois da revisão, o responsável pelo VAR diz “não pega” e informa para Daronco. “Pode ir, tudo confirmado”, completa. Daronco então conclui: “checado, não toque”.

A polêmica por um suposto toque de mão do camisa 10 corintiano cresceu pelo compartilhamento do técnico Leonardo Jardim, do Cruzeiro, de uma postagem indicando irregularidade no lance.

O decisivo duelo entre as equipes ocorre no próximo domingo, 14, às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. Quem passar, enfrenta o vencedor do confronto carioca entre Vasco e Fluminense.