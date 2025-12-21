O Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1 e sagrou-se tetracampeão da Copa do Brasil. Após o empate sem gols no jogo de ida, o time paulista soube neutralizar a posse de bola adversária e foi letal nas oportunidades criadas, contando com gols de Yuri Alberto e Memphis para fechar a temporada 2025 com a taça na mão.

Lista de campeões da Copa do Brasil