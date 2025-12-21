O Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1 e sagrou-se tetracampeão da Copa do Brasil. Após o empate sem gols no jogo de ida, o time paulista soube neutralizar a posse de bola adversária e foi letal nas oportunidades criadas, contando com gols de Yuri Alberto e Memphis para fechar a temporada 2025 com a taça na mão.

Lista de campeões da Copa do Brasil 

  • Cruzeiro – 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)
  • Grêmio – 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)
  • Flamengo – 5 títulos (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)
  • Palmeiras – 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)
  • Corinthians – 4 títulos (1995, 2002, 2009 e 2025)
  • Atlético-MG – 2 títulos (2014 e 2021)
  • São Paulo – 1 título (2023)
  • Fluminense – 1 título (2007)
  • Internacional – 1 título (1992)
  • Athletico-PR – 1 título (2019)
  • Vasco – 1 título (2011)
  • Santos – 1 título (2010)
  • Sport – 1 título (2008)
  • Criciúma – 1 título (1991)
  • Juventude – 1 título (1999)
  • Santo André – 1 título (2004)
  • Paulista – 1 título (2005)