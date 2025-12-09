O Corinthians ainda não sabe ao certo o time que irá a campo nesta quarta-feira, 10, contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O meio-campo Rodrigo Garro e o atacante Yuri Alberto são dúvidas para o duelo.

A partida de volta, na Neo Química Arena, acontece no domingo, às 18 horas. O vencedor do confronto enfrentará quem passar de Vasco e Fluminense.

Garro e Yuri estão no processo chamado de “transição”, alternando exercícios físicos com atividades no campo.

“Não sei se vão estar à disposição para os 90 minutos, não sei qual a minutagem deles, se estão liberados, mas torcemos para que estejam disponíveis para jogar”, disse o volante Maycon, durante entrevista coletiva na véspera da partida.

A comissão técnica de Dorival Júnior trabalha com a expectativa de pelo menos um dos dois atletas começar a partida. Os dois foram relacionados para a viagem para Belo Horizonte.

A provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro (ou Dieguinho); Wesley, Yuri Alberto (ou Romero) e Talles Magno.