O Corinthians vive momentos de apreensão às vésperas de um dos jogos mais importantes da temporada. Para o confronto de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, marcado para esta quarta-feira, 10, no Mineirão, o técnico Dorival Júnior pode não contar com duas de suas principais peças: o meia Rodrigo Garro e o atacante Yuri Alberto.

Análise do confronto e expectativas

A semifinal coloca frente a frente duas equipes com trajetórias distintas no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Cruzeiro chega embalado por uma campanha sólida que lhe rendeu o 3º lugar e uma vaga direta na Libertadores, o Corinthians encara a Copa do Brasil como a oportunidade de salvar a temporada. Após terminar o Brasileirão na 13ª posição, garantindo vaga apenas na Sul-Americana, a comissão técnica alvinegra trata o torneio mata-mata como prioridade absoluta para conquistar um título expressivo. Ambas as equipes pouparam titulares na última rodada do nacional, focando totalmente no duelo eliminatório.

Desgaste físico e lesões preocupam

A dupla corintiana apresenta sinais de desgaste físico elevado devido à intensa sequência de jogos. Garro sentiu um estiramento muscular na panturrilha, enquanto Yuri Alberto lida com um edema no púbis e sobrecarga na musculatura adutora. Ambos foram preservados de atividades recentes no CT Joaquim Grava e serão reavaliados pelo departamento médico antes da viagem para Belo Horizonte. A presença deles entre os titulares ainda é incerta e dependerá da evolução clínica nas próximas horas.

Prováveis escalações e alternativas

O técnico Dorival Júnior adota cautela para evitar lesões mais graves, mas pretende mandar a campo a base titular. Caso os dois atletas não tenham condições de jogo, o comandante terá que mexer na estrutura da equipe.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro (ou Dieguinho); Wesley, Yuri Alberto (ou Romero) e Talles Magno.

Do lado do Cruzeiro, o técnico Leonardo Jardim terá força máxima, tendo poupado o time na rodada final do Brasileirão. Os únicos desfalques são Wanderson e Marquinhos, entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Sinisterra, Kaio Jorge e Arthur Gomes (ou Christian).