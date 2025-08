Corinthians e Palmeiras duelam com maior diferença de valor de elenco desde 2019

Corinthians e Palmeiras começam nesta quarta-feira, 30, a decidir quem avança às quartas de final da Copa do Brasil 2025. Este será o primeiro Dérbi da história do torneio criado apenas em 1989. Será também o clássico de maior disparidade no valor dos elencos rivais desde 2019.

De acordo com levantamento feito pelo site Bolavip Brasil, tomando como referência os valores de mercado dos elencos de Corinthians e Palmeiras nos últimos 15 anos, com base no site especializado Transfermarkt, fica evidente o favoritismo da equipe alviverde.

Enquanto o elenco do Palmeiras tem valor estimado em cerca de R$1,2 bilhão, o Corinthians tem valor na casa dos R$732 milhões. Apesar disso, o jogador mais caro entre os rivais é o corintiano Yuri Alberto, avaliado em 22 milhões de euros pelo site, seguido pelos palmeirense Vitor Roque (20 milhões de euros) e Paulinho (16 mi). O holandês Memphis Depay, que tem 31 anos, é avaliado em 10 milhões de euros.

Convém lembrar que, no Campeonato Paulista deste ano, a superioridade do elenco do Palmeiras não valeu na prática, já que o Corinthians ficou com o título.

Palmeiras tem time mais caro em 15 anos

Desde 2011, o Palmeiras nunca havia chegado para mais um Dérbi Paulista com um elenco tão valioso. Desde 2020 que o valor de mercado do grupo palmeirense vem subindo ano a ano, graças à constância de bons resultados da era Abel Ferreira, além do alto poder de investimento do clube em contratações.

O fundo do poço palmeirense, em termos de valor de mercado, foi em 2014, ano de retorno à Série A, quando o Palmeiras por pouco não foi rebaixado novamente, terminando A Série A em 16º lugar. De lá para cá, teve duas ondas de alta valorização, entre 2017 e 2019, e 2023 até os dias de hoje. As ótimas vendas de Endrick para o Real Madrid e Estêvão para o Chelsea ampliaram o poder de investimento do clube.

Já o Corinthians, vive grande oscilação, desde o elenco campeão da Libertadores e do mundo, em 2012. Entre 2011 e 2014, teve elencos mais valiosos que os do arquirrival. Em seguida, experimentou uma perda de qualidade no plantel ao mesmo tempo em que o Palmeiras entrou em viés de alta.

Entre 2020 e 2022, o Corinthians conseguiu novamente montar elencos mais valiosos que os do Palmeiras, mas não conseguiu converter isso em títulos. Atualmente, vive novo viés de baixa, com um elenco menos valioso do que os de 2021, 2022 e 2024.

Maior disparidade nos últimos 15 anos ocorreu em 2019

A maior disparidade no Derby Paulista em termos de valores de elenco ocorreu em 2019. O Palmeiras vinha do título brasileiro no ano anterior e já contava com os investimentos pesados da Crefisa. Tinha no elenco nomes valorizados à época, como Ricardo Goulart, Ramires, Lucas Lima, Dudu e Gustavo Scarpa. O valor de mercado na época era de R$903 milhões.

Já o Corinthians teve em 2018 campanha fraca, terminando o Brasileiro em 13º. Os jogadores mais valorizados no ano seguinte eram Gil, Fagner, Ramiro, Cássio e Gabriel. O valor do elenco estava em cerca de R$389 milhões.

As cinco maiores disparidades nos valores de elenco desde 2011:

1 – 2019: R$504 milhões a favor do Palmeiras

2 – 2025: R$460 milhões a favor do Palmeiras

3 – 2014: R$259 milhões a favor do Corinthians

4 – 2021: R$250 milhões a favor do Corinthians

5 – 2013: R$203 milhões a favor do Corinthians