As oitavas de final da Copa do Brasil começam nesta terça-feira, 29, após a paralisação para o Mundial de Clubes. Com 16 equipes vivas na disputa, o torneio oferece premiações milionárias e se estabeleceu como um dos principais focos dos times.

O torneio, no entanto, é relativamente novo no cenário do país. A competição foi criada apenas em 1989, quando o Campeonato Brasileiro já completava 18 anos com esse nome – e as competições nacionais já tinham 30 anos.

Muitos clubes já existiam desde o fim do século XIX, a seleção brasileira foi criada em 1914 e torneios estaduais e regionais eram realidade antiga. Assim, a taça nacional, fundada há 36 anos, pode, sim, ser considerada tardia.

O “atraso” fica ainda mais evidente se olharmos o praticado em outras potências futebolísticas. Como base de comparação, a FA Cup (Inglaterra) nasceu em 1871, a Copa do Rei (Espanha) foi inaugurada em 1903, e a Copa da Itália debutou em 1922.

Com base nisso, PLACAR voltou no tempo para explicar: por que a Copa do Brasil nasceu só em 1989?

Precedentes da Copa do Brasil

Ainda que o torneio de mata-mata que caiu no gosto do brasileiro seja relativamente novo, a Copa do Brasil não é um modelo inédito por aqui. Em termos de formato, é possível traçar paralelos com a Taça Brasil, primeiro torneio profissional de clubes a ser organizado pela CBD (Confederação Brasileira de Desportos), que hoje tem peso de Campeonato Brasileiro na contagem de títulos.

A competição surgiu em 1959, como uma insistência de João Havelange (presidente da CBD), unindo 16 dos 20 campeões dos estaduais então existentes. A pressão surgiu pela ideia da Conmebol de criar a Copa Libertadores, exigindo do Brasil a indicação de um representante.

Até 1966, a disputa era integralmente em mata-mata – realidade atual da Copa do Brasil -, tornando-se em modelo híbrido (pontos corridos + mata-mata) a partir de 1967 e 1968. A mudança, que precedia seu fim, foi adotado a partir da criação do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, nascido como ampliação ao antigo Torneio Rio-São Paulo e substituído em 1971 pelo Campeonato Nacional de Clubes, o atual Brasileirão.

A história da Copa do Brasil

Passaram-se 18 anos e boa parte do mundo futebolístico já tinha uma liga nacional em pontos corridos e uma copa em mata-mata. O Brasil, com seus estaduais e regionais ainda muito valorizados, contava com apenas um campeonato nacional, disputado em formato misto.

Tudo mudou quando Ricardo Teixeira (que despontou com o status de genro de João Havelange) foi eleito, em 1989. Entre suas promessas, estava a ideia de criar a Copa do Brasil, o segundo torneio em importância nacional, em jogada que incluiu mais estados nos grandes holofotes e, de quebra, agradou a mais federações.

Desde a primeira edição do torneio, o campeão passou a herdar vaga na Copa Libertadores do ano seguinte. Mesmo assim, nem sempre houve badalação, visto que na ida da final de 1990, entre Flamengo e Goiás, apenas 2.437 torcedores estiveram no Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG).

A importância do torneio escalou ainda mais após a volta dos clubes participantes da Libertadores do respectivo ano (após ausência entre 2001 e 2012). Além disso, nos últimos anos as grandes premiações passaram a atrair ainda mais, podendo render mais de R$ 101 milhões ao campeão.

O número de equipes aumentou gradativamente. Atualmente, em sua 37ª edição, conta com 92 participantes. Todas as 27 federações estaduais do Brasil estão representadas, com ao menos dois times por estado.

Os campeões da Copa do Brasil

1989 – Grêmio

1990 – Flamengo

1991 – Criciúma

1992 – Internacional

1993 – Cruzeiro

1994 – Grêmio

1995 – Corinthians

1996 – Cruzeiro

1997 – Grêmio

1998 – Palmeiras

1999 – Juventude

2000 – Cruzeiro

2001 – Grêmio

2002 – Corinthians

2003 – Cruzeiro

2004 – Santo André

2005 – Paulista

2006 – Flamengo

2007 – Fluminense

2008 – Sport

2009 – Corinthians

2010 – Santos

2011 – Vasco

2012 – Palmeiras

2013 – Flamengo

2014 – Atlético Mineiro

2015 – Palmeiras

2016 – Grêmio

2017 – Cruzeiro

2018 – Cruzeiro

2019 – Ahtletico Paranaense

2020 – Palmeiras

2021 – Atlético Mineiro

2022 – Flamengo

2023 – São Paulo

2024 – Flamengo

Os maiores campeões

6 títulos – Cruzeiro (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

5 títulos – Flamengo (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)

5 títulos – Grêmio (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

4 títulos – Palmeiras (1998, 2012, 2015 e 2020)

3 títulos – Corinthians (1995, 2002 e 2009)

2 títulos – Atlético-MG (2014 e 2021)

1 título – Athletico (2019)

1 título – Criciúma (1991)

1 título – Fluminense (2007)

1 título – Internacional (1992)

1 título – Juventude (1999)

1 título – Paulista de Jundiaí (2005)

1 título – Santos (2010)

1 título – Santo André (2004)

1 título – São Paulo (2023)

1 título – Sport (2008)

1 título – Vasco da Gama (2011)