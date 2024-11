Copa do Brasil: quantas vezes o time derrotado na ida ficou com o título?

O Flamengo abriu vantagem na final da Copa do Brasil neste domingo, 3, no Maracanã, no Rio de Janeiro, ao vencer por 3 a 1 o jogo de ida das finais da Copa do Brasil de 2024. O placar deixa a decisiva, marcada para o próximo dia 10, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Assim, com o agregado em 3 a 1, o Rubro-Negro pode ate perder por um gol de diferença para ser campeão. O Galo precisa vencer por dois gols de diferença para levar aos pênaltis, enquanto um êxito por maior vantagem garante a virada.

No entanto, para isso, mesmo que a torcida tenha puxado o famoso grito de “eu acredito”,o Atlético precisa desafiar a história. Ao todo, nas 35 edições anteriores de Copa do Brasil, o campeão foi derrotado na ida apenas quatro vezes.

Gol de Alan Kardec reviveu o Atlético no jogo – e no duelo. Torcida mineira presente no Maracanã grita o tradicional “Eu acredito”.@placar pic.twitter.com/LPZLam8JUN — Guilherme Azevedo (@guiazevedo31) November 3, 2024

Ou seja, nas outras finais, o campeão venceu o primeiro jogo 17 vezes e empatou outras 14. Em todos os títulos atleticanos na competição, o resultado que abriu a final foi positivo: em 2014, aplicou 2 a 0 no Cruzeiro e em 2021 goleou o Athletico Paranaense por 4 a 0.

Os times que viraram o agregado na final da Copa do Brasil

1992 – Internacional virou contra o Fluminense

1998 – Palmeiras virou contra o Cruzeiro

2008 – Sport virou contra o Corinthians

2015 – Palmeiras virou contra o Santos

O peso de jogar fora

Mesmo decidindo fora de casa, o Flamengo tem a seu favor um recorte histórico. O visitante de jogo de volta da final levantou o troféu 19 vezes, contra 16 dos mandantes.

Além disso, na sua própria história de Copa do Brasil, o Rubro-Negro enxerga a definição de títulos longe de casa com bons olhares. Em 1990, o Mengão se sagrou campeão após empatar com o Goiás, enquant0 em 2006 venceu o Vasco, na volta, por 1 a 0, e ficou com a taça.

Nas duas últimas conquistas, a comemoração foi diante de sua torcida. Porém, tanto em 2013 quanto em 2022, contra Athletico Paranaense e Corinthians, respectivamente, os confrontos fora de casa ficaram empatados.

Contudo, três dos cinco vice-campeonatos flamenguistas na competição foram como visitante na decisiva. Em 2023, 2017 e 2003, o Flamengo definiu fora e perdeu. Já nas edições de 1997 e 2004, o segundo lugar chegou jogando em casa.

Já no caso do Atlético Mineiro, o feito de vencer a Copa do Brasil como mandante pode ser inédito. Em 2014, o Galo comemorou o título como visitante, no Mineirão, contra o Cruzeiro, e em 2021 fez a festa na Arena da Baixada, casa do Athletico Paranaense.