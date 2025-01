Copa do Brasil: CBF muda regra, e jogadores podem atuar por mais de um clube

Com a Copa do Brasil 2025 se aproximando, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou alterações importantes nas regras do torneio, concentrando-se nos procedimentos de transferência de jogadores durante a competição. Essas adaptações foram motivadas por situações como a do atacante Deyverson, do Atlético-MG, que foi impedido de disputar a final da última edição devido à sua atuação anterior por outro time no mesmo torneio.

As mudanças no regulamento buscam ampliar a flexibilidade dos clubes participantes, preservando a integridade do campeonato. A seguir, destacamos as principais alterações e como elas afetarão jogadores e clubes na Copa do Brasil 2025.

Novas Normas para Inscrição de Jogadores

Entre as modificações, jogadores que jogaram por outra equipe nas duas primeiras fases podem agora ser inscritos por um novo clube, desde que não tenham participado de partidas a partir da terceira fase. Essa mudança amplia as possibilidades para os clubes e protege atletas com participações limitadas nas fases iniciais.

Conforme a CBF esclarece, “atuar” refere-se a entrar em campo como titular ou reserva. Portanto, jogadores que permaneceram no banco durante a terceira fase ainda poderão ser transferidos para outro time, desde que não tenham jogado.

Limitações e Condições para Inscrição de Jogadores

Embora haja mais liberdade, certas limitações permanecem. Cada equipe pode inscrever até três jogadores que já tenham representado outro clube até antes da terceira fase, visando manter o equilíbrio competitivo. Ademais, um jogador só poderá atuar por dois clubes no máximo durante o torneio, garantindo seu compromisso com as equipes que defender.

Estruturação dos Clubes no Torneio

No torneio de 2025, participarão 80 clubes na fase inicial, e suas divisões nos potes serão baseadas no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF. Tal estrutura foi pensada para manter a competitividade e proporcionar equidade entre os participantes na luta pelo título.

Com essas atualizações, a CBF espera incrementar a competitividade e garantir que atletas decisivos, como Deyverson, possam contribuir significativamente dentro das fases que estão habilitados a participar. As alterações trazem uma mescla de flexibilidade e controle, equilibrando os interesses de atletas e clubes no cenário dinâmico do futebol brasileiro.