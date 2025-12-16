A CBF anunciou uma mudança de horário no jogo de volta da final da Copa do Brasil. Vasco e Corinthians farão o segundo jogo da decisão no domingo, 21, no Maracanã, no Rio, às 18 horas (pelo horário de Brasília).

Anteriormente, a partida estava marcada para 18h30. A CBF não explicou em nota oficial o motivo da alteração.

Corinthians e Vasco começam a decidir o troféu nesta quarta, na Neo Química Arena, em São Paulo. As duas equipes venceram as semifinais nos pênaltis, eliminando respectivamente Cruzeiro e Fluminense.

O Corinthians é tricampeão (1995, 2002 e 2009) e o Vasco conquistou apenas uma vez (2011) o título da Copa do Brasil. A expectativa para os dois jogos é de casa cheia tanto na Neo Química Arena quanto no Maracanã.