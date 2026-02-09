A CBF oficializou a tabela, com datas, locais e horários, dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil de 2026. De acordo com documento disponibilizado pela entidade, as partidas ocorrerão nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro.

A fase inicial da competição nacional contará com 14 partidas, colocando em delo os 28 clubes classificados piores colocados no Ranking da CBF. Todos os duelos serão definidos em jogo único.

Os classificados vão se juntar aos outros 74 times garantidos na segunda fase. Assim, serão 88 equipes divididas em 44 confrontos de jogo único. Essa fase será realizada nos dias 25 e 26 de fevereiro e 2, 4 e 5 de março.

Nesta temporada, os 20 clubes da Série A entrarão apenas na quinta fase, prevista para iniciar no dia 22 de abril. Neste ano, 126 times disputarão a Copa do Brasil.

A tabela da 1ª fase da Copa do Brasil

Terça-feira, 17 de fevereiro

20h: Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES

Quarta-feira, 18 de fevereiro