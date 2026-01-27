A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai realizar o sorteio dos mandos de jogo da primeira fase da Copa do Brasil 2026, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira, às 15 horas (de Brasília). Essa fase conta com os 28 clubes com menor pontuação no Ranking Nacional de Clubes. O novo formato da competição conta com um recorde de participantes, com 126 times no total.

Da primeira à quarta fase da competição, as partidas serão disputadas em jogo único. A partir da quinta fase, o modelo ida e volta é adotado até as semifinais. A final será pela primeira vez disputada em uma única partida. Outra novidade é que o vice-campeão do torneio ganha uma vaga na Pré-Libertadores de 2027.

O sorteio da primeira fase vai definir o mando de campo de 14 partidas. Os vencedores se juntarão aos outros clubes, 88 no total, que serão divididos em oito potes com 11 times em cada e se enfrentam na quarta fase, como Pote A x Pote H. Os clubes da Série A do Brasileirão entram apenas na quinta fase do torneio.

Jogos da primeira fase

Grupo 1 – Ji-Paraná-RO x Pantanal-MS

Grupo 2 – Independente-AP x Ivinhema-MS

Grupo 3 – Madureira-RJ x Baré-RR

Grupo 4 – Gama-DF x Monte Roraima-RR

Grupo 5 – Galvez-AC x Guaporé-RO

Grupo 6 – Velo Clube-SP x Vasco-AC

Grupo 7 – Primavera-SP x Araguaína-TO

Grupo 8 – Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES

Grupo 9 – Betim-MG x Piauí-PI

Grupo 10 – Tirol-CE x América-SE

Grupo 11 – Santa Catarina-SC x IAPE-MA

Grupo 12 – Porto-BA x Serra Branca-PB

Grupo 13 – Maguary-PE x Laguna-RN

Grupo 14 – Bragantino-PA x Primavera-MT