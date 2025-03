Athletico-PR x Guarany de Bagé na Copa do Brasil: onde assistir ao jogo decisivo!

Athletico-PR e Guarany de Bagé se enfrentam em um confronto crucial pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo, marcado para o dia 13 de março de 2025, às 19h30, será realizado na Ligga Arena, em Curitiba. Ambas as equipes buscam a classificação em um duelo de jogo único, onde a vitória garante a vaga na próxima fase, enquanto um empate leva a decisão para os pênaltis.

Na fase anterior, o Athletico-PR garantiu sua vaga ao vencer o Pouso Alegre-MG por 2 a 0, demonstrando um desempenho sólido. Já o Guarany de Bagé conquistou sua classificação ao superar o Altos-PI por 2 a 1, em um jogo disputado. O embate promete ser acirrado, com ambas as equipes determinadas a avançar na competição.

Torcida do Athlético PR – Fonte: Instagram/@athleticoparanaense

Onde assistir Athletico-PR x Guarany de Bagé?

Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre Athletico-PR e Guarany de Bagé através da plataforma de streaming Amazon Prime. A transmissão ao vivo oferece uma oportunidade para os fãs de futebol assistirem a este emocionante duelo de qualquer lugar. Além disso, a Amazon Prime oferece um período de teste gratuito de 30 dias, permitindo que novos usuários experimentem o serviço sem custos iniciais.

Quais são as prováveis escalações para o jogo?

As escalações das equipes são sempre um ponto de interesse para os torcedores e analistas. Para o Athletico-PR, comandado pelo técnico Maurício Barbieri, a formação provável inclui Mycael no gol, com Hayen Palacios, Tobias Figueiredo, Lucas Belezi e Léo na defesa. No meio-campo, Raul e Felipinho devem formar a dupla de volantes, enquanto Kevin Velasco, Zapelli e Luiz Fernando atuam mais à frente, com Matheus Babi no comando do ataque.

Por outro lado, o Guarany de Bagé, sob a direção de Márcio Nunes, deve entrar em campo com Jonathan no gol. A linha defensiva deve ser composta por Talles, Bruno Cardoso, Fabão e João Victor. No meio, David e Vitor Oliveira são esperados para atuar como volantes, com Denis Germano, Allan Christian e Luiz Felipe mais avançados, e Yan Philippe no ataque.

O que esperar do confronto na Ligga Arena?

O jogo entre Athletico-PR e Guarany de Bagé promete ser um espetáculo de futebol, com ambas as equipes buscando a vitória a todo custo. A Ligga Arena, em Curitiba, será o palco deste confronto decisivo, que certamente atrairá a atenção dos fãs de futebol em todo o Brasil. A expectativa é de um jogo equilibrado, onde a estratégia e a habilidade individual dos jogadores podem fazer a diferença.

Com a arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa, e André Ricardo Martins como quarto árbitro, a partida promete ser conduzida de forma justa e profissional. Os torcedores podem esperar um duelo emocionante, onde cada detalhe pode ser crucial para o desfecho do jogo.

