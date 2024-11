As novidades do Atlético para enfrentar o Flamengo

O Atlético-MG, liderado pelo técnico Gabriel Milito, está preparado para enfrentar o Flamengo na partida de ida das finais da Copa do Brasil. O time mineiro contará com o retorno de dois jogadores importantes: Bernard e Zaracho, que estão recuperados de lesões e prontos para o desafio no Maracanã.

Bernard, vestindo a camisa número 20, estava afastado desde setembro por uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Zaracho, por sua vez, ficou fora desde agosto após cirurgia no púbis. Ambos prometem trazer um reforço significativo para a equipe na competição.

Desfalques do Atlético-MG

Apesar dos retornos, o Atlético-MG não terá todos os seus jogadores disponíveis. Deyverson e Fausto Vera são desfalques confirmados, pois não podem atuar nesta etapa da competição após jogarem a edição atual por outros clubes. Além disso, Cadu está fora devido a uma lesão que exige seu afastamento.

Essas ausências exigem que Milito ajuste a estratégia tática para enfrentar o forte rival Flamengo, compensando as baixas com criatividade e adaptação.

Formação Provável do Atlético-MG

Segundo o site ‘ge’, a formação titular do Atlético-MG deve contar com: Everson no gol; uma defesa composta por Lyanco, Battaglia e Alonso; um meio-campo com Scarpa, Otávio e Alan Franco, possivelmente incluindo Arana ou Zaracho; e no ataque, Paulinho e Hulk liderando.

O técnico Gabriel Milito analisa todas as opções táticas para maximizar os pontos fortes dos jogadores disponíveis, visando uma formação forte para este confronto importante.

Datas e Locais da Decisão

A fase decisiva do torneio será no dia 3 de novembro, às 16h (horário de Brasília), no emblemático estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo de volta, que decidirá o campeão, ocorrerá em 10 de novembro no mesmo horário, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Este jogo é uma chance crucial para ambas as equipes deixarem sua marca na competição, prometendo disputas emocionantes entre dois clubes tradicionais e bem preparados.

Preparação Final e Expectativas

Com a partida se aproximando, a comissão técnica do Atlético-MG foca nos ajustes finais dos treinos e estratégia de jogo. A equipe procura garantir um desempenho que não só aproveite ao máximo as habilidades dos jogadores presentes, mas que também neutralize as ameaças do Flamengo.

Com os reforços retornando e um sólido planejamento tático, a torcida do Galo está animada e espera uma atuação convincente fora de casa, para que entrem com vantagem na partida de volta em sua arena.