Flamengo segura pressão do Corinthians e chega à final da Copa do Brasil

O Flamengo se classificou para a final da Copa do Brasil pelo terceiro ano consecutivo ao segurar o 0 a 0 diante do Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo, na noite deste domingo, 20.

Mesmo jogando a semifinal com um jogador a menos desde os 27 do primeiro tempo, quando Bruno Henrique foi expulso, o Flamengo fez valer a vantagem construída no jogo de ida (1 a 0 no Maracanã). Com isso, fará a decisão diante do Atlético-MG, que eliminou o Vasco na véspera.

Precisando de ao menos um gol, o técnico Ramón Díaz optou por uma escalação ofensiva, com Romero, Yuri Alberto e Talles Magno no ataque corintiano. O Flamengo, no entanto, balançou as redes primeiro, com Alex Sandro, de cabeça, após cobrança de falta de Arrascaeta. No entanto, o lance foi invalidado por impedimento com auxílio do VAR.

Solada e expulsão de Bruno Henrique

Aos 27 minutos, veio o lance que mudou o roteiro do jogo: Hugo Souza deu lançamento para Matheuziznho, que levou uma solada de Bruno Henrique em sua cabeça. O árbitro Anderson Daronco deu o cartão vermelho direto pela imprudência.

O técnico Filipe Luís, então, sacou Gabigol e colocou mais um zagueiro, Fabrício Bruno, deixando o Flamengo sem nenhum atacante de ofício em campo. Mas apesar da disposição e de ter dominado a posse de bola (53%) e o número de finalizações (5 a 2) na primeira etapa, não levou perigo real à meta de levou perigo real à meta de Rossi. O lance mais perigoso foi uma cabeçada de Charles rente à trave.

Pressão no segundo tempo

O Corinthians ficou ainda mais ofensivo com a entrada de Carillo no lugar de Martínez e assustou logo no primeiro minuto em cabeçada de Yuri Alberto cortada por Léo Ortiz.

Aos 15 minutos, o camisa 9 do Corinthians voltou a assustar em chute forte de pé esquerdo que parou em bela defesa do goleiro argentino Rossi. Aos 24, Yuri Alberto teve nova chance em boa arrancada pela esquerda de Talles Magno, mas cabeceou, livre, para fora.

O Flamengo aos poucos foi conseguindo controlar melhor as ações, mas o Corinthians ainda levou perigo em uma bonita arrancada do jovem Giovane, cujo chute de canhota parou em mais uma boa defesa de Rossi.

Datas das finais

As finais da Copa do Brasil acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. A CBF ainda vai sortear os mandos de campo.

Os maiores campeões da Copa do Brasil

6 – Cruzeiro: 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018

5 – Grêmio: 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016

4 – Flamengo: 1990, 2006, 2013 e 2022

Palmeiras: 1998, 2012, 2015 e 2020

3 – Corinthians: 1995, 2002 e 2009

2 – Atlético-MG: 2014 e 2021

1 – São Paulo: 2023

Fluminense: 2007

Internacional: 1992

Athletico-PR: 2019

Vasco: 2011

Santos: 2010

Sport: 2008

Criciúma: 1991

Juventude: 1999

Santo André: 2004

Paulista: 2005