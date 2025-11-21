O Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 1, nesta quinta-feira, 20, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão e quebrou um tabu de 7 jogos sem vitória contra o rival. A última havia sido na semifinal da Copa do Brasil de 2023. O resultado veio com grande atuação de Yuri Alberto, autor de dois gols.

A vitória encerrou também uma sequência de 9 jogos sem vitória pelo Brasileirão – em 2020 havia sido a última.

Depois de abrir o placar numa cobrança de pênalti, no primeiro tempo, o atacante Yuri Alberto fechou o placar na segunda etapa e alcançou algumas marcar importantes pelo Corinthians no Majestoso. Com os dois gols, Yuri chegou a 49 e se isolou ainda mais como o artilheiro do clube na Neo Química Arena, agora com 6 a mais do que o companheiro Romero, que tem 43 gols.

No século 21, o camisa 9 também segue como o maior goleador do alvinegro com 75 gols, contra 67 de Romero. Nos clássicos do Corinthians neste século 21, contra São Paulo, Palmeiras e Santos, Yuri é agora o maior artilheiro com 14 gols, contra 12 de Danilo e 12 de Jô. Yuri marcou seus 14 gols em 34 jogos, já Danilo precisou de 63 partidas e Jô 46 para marcarem 12 gols.

Na história do Brasileirão, com os dois gols de hoje, Yuri chegou a 41 pelo Corinthians, tornando-se o 3º maior artilheiro do clube, ao lado agora de Sócrates. Marcelinho Carioca, com 52 gols, lidera a lista, seguido por Jô, que também é o maior goleador do time na era dos pontos corridos. Artilheiro do Brasileirão em 2024 com 15 gols, Yuri soma 10 nesta edição de 2025. Em 2022 e 2023, marcou 8 gols em cada edição.

Maiores dos artilheiros do Corinthians no Brasileirão:

(1937-2025)

52 – Marcelinho Carioca (127 jogos)

45 – Jô (181 jogos)

41 – Sócrates (59 jogos)

[41] – Yuri Alberto (107 jogos)

40 – Rivelino (127 jogos)

35 – Geraldão (112 jogos)

33 – Neto (88 jogos)

31 – Gil (124 jogos)

30 – Romero (191 jogos)

29 – Luizão (42 jogos)

28 – Casagrande (97 jogos)

27 – Jadson (136 jogos)