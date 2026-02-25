Autor do gol da vitória do Real Madrid sobre o Benfica-POR no jogo de ida, na semana passada, na partida marcada pela denúncia de racismo contra o argentino Prestiani, Vinicius Junior voltou a ser decisivo nesta quarta, 25, e garantiu mais uma vitória para o Real sobre o time português (2 x 1) e garantiu a classificação da equipe espanhola para as oitavas de final.

Com o gol marcado, Vini Jr. chegou à marca de 14 gols em mata-matas na Liga dos Campeões, superou Neymar e se tornou o brasileiro com mais gols em partidas eliminatórias desde 1992, na era moderna da competição. Ainda nesta quarta, o zagueiro Marquinhos, do PSG, marcou contra o Monaco e subiu na lista, para a 8ª posição, ao lado de Élber, Gabriel Jesus e Daniel Alves.

Vinícius Júnior tem agora também 32 gols na competição e está a 9 gols de igualar Neymar, o recordista. Nas assistências, o atacante do Real Madrid é também o segundo na lista dos brasileiros, com 25, atrás de Neymar, o líder com 33.

Brasileiros com mais gols em mata-matas na Liga dos Campeões (1992-2026)

[14] – Vinícius Júnior (37 jogos)

13 – Neymar (32 jogos)

11 – Kaká (41 jogos)

9 – Roberto Firmino (24 jogos)

8 – Raphinha (10 jogos)

8 – Rodrygo (31 jogos)

7 – Marcelo (43 jogos)

6 – Élber (17 jogos)

6 – Gabriel Jesus (18 jogos)

6 – Daniel Alves (57 jogos)

[6] – Marquinhos (44 jogos)

Na história da Champions, Vini Jr, de 25 anos, tem apenas 11 gols a menos que o recordista Neymar. Recentemente, ele superou Kaká, que fez 30.

Brasileiros com mais gols marcados na Liga dos Campeões da Europa (1955-2026):

43 – Neymar Júnior (81 jogos)

[32] – Vinícius Júnior (78 jogos)

30 – Kaká (86 jogos)

27 – Rivaldo (73 jogos)

26 – Gabriel Jesus (54 jogos)

26 – Rodrygo (69 jogos)

25 – Jardel (46 jogos)

24 – Mazzola (28 jogos)

24 – Élber (69 jogos)

22 – Roberto Firmino (57 jogos)

21 – Luiz Adriano (47 jogos)

18 – Ronaldinho Gaúcho (47 jogos)

18 – Juninho Pernambucano (58 jogos)

17 – Raphinha (31 jogos)

17 – Willian (71 jogos)

17 – Hulk (50 jogos)

Os brasileiros com mais assistências na Liga dos Campeões (1992-2026):

33 – Neymar (81 jogos)

25 – Vinícius Júnior (78 jogos)

24 – Marcelo (102 jogos) 23 – Daniel Alves (11 jogos) 23 – Kaká (86 jogos) 16 – Juninho Pernambucano (58 jogos) 15 – Roberto Firmino (57 jogos) 14 – Douglas Costa (76 jogos) 14 – Hulk (50 jogos) 13 – Alex (66 jogos)