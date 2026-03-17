O Bayern de Munique recebe a Atalanta nesta quarta-feira, 18, às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Uefa Champions League. A partida será disputada na Allianz Arena, em Munique, e tem ares de formalidade após a goleada histórica dos alemães no primeiro encontro.
Vantagem bávara e tranquilidade
No jogo de ida, disputado em Bérgamo no dia 10 de março, o time bávaro aplicou um sonoro 6 a 1 sobre os italianos. Com a classificação para as quartas de final praticamente assegurada, a expectativa é que o técnico Vincent Kompany aproveite a margem confortável para poupar alguns de seus principais jogadores, visando a sequência da temporada. O Bayern faz uma campanha sólida, tendo avançado diretamente às oitavas como segundo colocado geral na fase de liga.
Despedida honrosa para os italianos
Para a equipe de Bérgamo, única representante da Itália restante na competição, a missão na Alemanha é jogar pela honra. Após surpreender ao eliminar o Borussia Dortmund nos playoffs, a Atalanta acabou esbarrando no favoritismo e na força ofensiva do Bayern. Agora, o objetivo é encerrar a participação no torneio europeu de forma digna, buscando um bom desempenho mesmo diante de um cenário quase impossível de reversão.
Onde assistir a Bayern x Atalanta
Os torcedores que desejam acompanhar o desfecho deste confronto poderão assistir à partida ao vivo no Brasil através da TV fechada e do streaming. A transmissão será realizada pelo canal Space e pela plataforma Max.