Campeão da Libertadores Feminina pela sexta vez, o Corinthians garantiu vaga na primeira edição do Mundial de Clubes Feminino, cuja fase final será disputada em Londres, na Inglaterra, entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026.

As Brabas entram diretamente na semifinal da competição e terão pela frente o Gotham FC, dos Estados Unidos, vencedor da Concachampions Feminina, e atual time de Gabi Portilho, multicampeã pelo Corinthians.

Do outro lado da chave, o Arsenal, campeão da Liga dos Campeões da Europa e anfitrião do torneio, enfrentará o vencedor do confronto entre o Wuhan Jiangda, da China, e o representante africano, que será definido no dia 23 de novembro.

A primeira fase do Mundial já aconteceu. Em agosto, o Wuhan Jiangda superou o Auckland United, da Nova Zelândia, por 1 a 0, garantindo presença na próxima etapa.

O último classificado para a semifinal será conhecido em dezembro, completando o grupo de quatro equipes que disputarão o título inédito da competição.

Times classificados ao Mundial de Clubes feminino

Corinthians (Brasil) – Campeão da Libertadores

Gotham FC (Estados Unidos) – Campeão da Concachampions

Arsenal (Inglaterra) – Campeão da Liga dos Campeões

Wuhan Jiangda (China) – Campeão da Liga dos Campeões da Ásia ou equipe africana a definir