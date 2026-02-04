O futebol feminino no Brasil ganhou um reforço de peso vindo diretamente dos Estados Unidos. O Kansas City Current, franquia da liga norte-americana (NWSL) que tem o astro da NFL Patrick Mahomes como um dos sócios, anunciou o lançamento de uma academia de base no interior de São Paulo. A cidade escolhida para sediar o projeto foi Itu, marcando a primeira iniciativa internacional de formação de atletas do clube.

Futuro no futebol feminino

A sonha em identificar e desenvolver jovens talentos brasileiros, oferecendo estrutura e metodologia de treinamento alinhadas aos padrões do clube norte-americano. A escolha do Brasil não é aleatória, dada a reputação do país como um celeiro inesgotável de craques. O projeto em Itu funcionará como um polo de captação, permitindo que meninas tenham acesso a treinamentos de alto nível e, futuramente, oportunidades de integração com o time principal nos Estados Unidos ou bolsas em universidades americanas.

A iniciativa reforça o compromisso dos proprietários do clube — que incluem Angie e Chris Long, além de Brittany e Patrick Mahomes — em globalizar a marca e investir no crescimento sustentável da modalidade. A academia busca replicar o sucesso da formação de atletas, integrando a técnica brasileira com a estrutura física e tática norte-americana.

A conexão brasileira na NWSL