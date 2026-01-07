Dois dos maiores nomes do futebol feminino na atualidade voltarão a se enfrentar no Brasil e logo na Supercopa 2026, em 8 de fevereiro, ainda sem local definido pela CBF. Bia Zaneratto acertou nesta terça-feira, 7, o seu retorno ao Palmeiras enquanto Gabi Zanotti renovou o seu contrato com o Corinthians.

Bia Zaneratto, de 32 anos, estava desde o início de 2024 no Kansas City Current, dos Estados Unidos. A atacante está de volta para a sua quarta passagem pelo Verdão.

A Imperatriz, como é popularmente chamada pela torcida palmeirense, é a segunda maior artilheira da equipe feminina do clube — atrás somente de Amanda Gutierres, com 74 gols em 103 jogos. Pelo Palmeiras, a atacante disputou 83 partidas, com 55 gols, e conquistou dois títulos, a Libertadores Feminina e o Campeonato Paulista em 2022, sendo artilheira nos dois torneios.

Gabi Zanotti, por sua vez, renovou seu contrato com o Corinthians até 2027. Segundo o Meu Timão, a negociação para a meio-campista de 40 anos ficar no clube por mais duas temporadas foi longa e conturbada nos bastidores. Ainda de acordo com a apuração do portal, o time buscava a renovação com a jogadora desde junho do ano passado.

Pelo Corinthians, Zanotti disputou 251 jogos, com 84 gols e 31 assistências. Multicampeã pelo clube, conquistou 18 títulos com a camisa do Timão, como a Libertadores Feminina de 2025 e o Brasileiro Feminino de 2025, campeonatos em que foi eleita a melhor jogadora.

Supercopa 2026

Companheiras na seleção feminina, Gabi Zanotti e Bia Zaneratto podem voltar a se enfrentar no Brasil. Palmeiras e Corinthians duelam em 8 de fevereiro pela final da Supercopa de 2026. O jogo, porém, ainda não teve local nem horário divulgados pela CBF.