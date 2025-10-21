Os uniformes da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 ainda não foram oficialmente revelados pela Nike, mas o site Opalek divulgou na última segunda-feira, 20, como deve ser o uniforme de goleiro da equipe.

Segundo a publicação, a camisa de goleiro da seleção brasileira apresenta um design personalizado pela primeira vez neste século, e é predominantemente preta com logotipos amarelos. O kit inclui um design gráfico em espiral cinza, passando pelo formato de uma estrela no centro. 

Suposta nova camisa de goleiro da seleção brasileira - Opaleak/Divulgação

2022

No Mundial do Catar, o goleiro Alisson vestiu camisas nas cores verde, cinza e preta, com estampas de onça semelhantes ao modelo titular amarelo.

 

Alisson na Copa de 2022 – EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

2018

No Mundial da Rússia, as camisas de goleiro usadas pelo Alisson eram bem sóbria, com mangas em cores diferentes do restante.

2014

Na Copa marcada pelo vexame do 7 a 1, o goleiro Júlio César usou camisas semelhantes às de 2018, em tons cinza e verde, com detalhes coloridos nas mangas.

Julio Cesar e Victor após decisão contra o Chile, nas oitavas de final

2010 

A camisa de Júlio César no Mundial da África do Sul tinha estampas com círculos na manga.

Júlio César goleiro do Brasil durante jogo entre Brasil 0 x 0 Portugal, pela Copa de 2010 – Alexandre Battibugli/PLACAR

2006

Na Copa da Alemanha, Dida usou camisa, também em verde ou cinza, com tons dois tons diferentes separadas no centro do uniforme.

Dida, do Brasil, durante jogo contra o Japão, pela primeira fase da Copa do Mundo de Futebol, no Westfalenstadion – Alexandre Battibugli/PLACAR

2002

No pentacampeonato na Coreia do Sul e no Japão, Marcos utilizou camisas cinzas e pretas, com design semelhante ao modelo de jogadores de linha, com listras laterais.

Marcos durante jogo do Brasil contra a Turquia, na Copa do Mundo de Futebol, 2002 – Ricardo Correa/PLACAR

1998

No vice-campeonato na França, Taffarel usou uma camisa verde com listras amarelas que se tornou item de desejo de colecionadores.

Taffarel, goleiro do Brasil, comemorando gol contra Holanda, na Copa do Mundo de 1998 – Alexandre Battibugli/PLACAR

1994

Na última camisa não produzida pela Nike, Taffarel conquistou o tetra com uma camisa exótica nas cores da bandeira, produzida pela Umbro.

Taffarel após o chute para fora de Baggio em 1994 – Ricardo Correa/PLACAR