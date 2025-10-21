Os uniformes da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 ainda não foram oficialmente revelados pela Nike, mas o site Opalek divulgou na última segunda-feira, 20, como deve ser o uniforme de goleiro da equipe.

Segundo a publicação, a camisa de goleiro da seleção brasileira apresenta um design personalizado pela primeira vez neste século, e é predominantemente preta com logotipos amarelos. O kit inclui um design gráfico em espiral cinza, passando pelo formato de uma estrela no centro.

2022

No Mundial do Catar, o goleiro Alisson vestiu camisas nas cores verde, cinza e preta, com estampas de onça semelhantes ao modelo titular amarelo.

2018

No Mundial da Rússia, as camisas de goleiro usadas pelo Alisson eram bem sóbria, com mangas em cores diferentes do restante.

2014

Na Copa marcada pelo vexame do 7 a 1, o goleiro Júlio César usou camisas semelhantes às de 2018, em tons cinza e verde, com detalhes coloridos nas mangas.

2010

A camisa de Júlio César no Mundial da África do Sul tinha estampas com círculos na manga.

2006

Na Copa da Alemanha, Dida usou camisa, também em verde ou cinza, com tons dois tons diferentes separadas no centro do uniforme.

2002

No pentacampeonato na Coreia do Sul e no Japão, Marcos utilizou camisas cinzas e pretas, com design semelhante ao modelo de jogadores de linha, com listras laterais.

1998

No vice-campeonato na França, Taffarel usou uma camisa verde com listras amarelas que se tornou item de desejo de colecionadores.

1994

Na última camisa não produzida pela Nike, Taffarel conquistou o tetra com uma camisa exótica nas cores da bandeira, produzida pela Umbro.