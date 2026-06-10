Para os amantes de futebol e de futebol americano, a coleção exclusiva da Fanatics com a NFL promete misturar a paixão pelos dois esportes. Em parceria com as federações inglesa, francesa e australiana, serão lançadas jerseys Nike em edição limitada que homenageiam os três países que estarão no Mundial.

A coleção reinventa a clássica jersey Nike da NFL com as cores e elementos visuais das seleções da Inglaterra, França e Austrália. Cada peça preserva características icônicas das camisas de futebol americano, como os painéis laterais em mesh, modelagem mais solta e etiqueta tecida em cetim, ao mesmo tempo em que incorpora símbolos e identidades de cada país.

Detalhes das jerseys:

Inglaterra: jersey em vermelho clássico dos Three Lions, com a inscrição “England” acima do número 26 na frente e nas costas, além do escudo dos Three Lions em ambas as mangas.

Austrália: modelo nas tradicionais cores verde e dourado, com o logo da Football Australia acima do número 26 e o brasão da Commonwealth aplicado nas mangas.

França: jersey inspirada nos Les Bleus, com referências aos 140 anos desde que a França presenteou os Estados Unidos com a Estátua da Liberdade. O design inclui elementos gráficos da coroa do monumento nos ombros.

A coleção terá preço sugerido de aproximadamente:

• R$ 780

• R$ 730

• R$ 770

• R$ 850

Os produtos estarão disponíveis para compra a partir de 1º de junho de 2026 nos canais oficiais da Fanatics, NFL Shop Europe e lojas oficiais das federações participantes.