A seleção brasileira de futebol feminino teve interrompida a sequência de invencibilidade diante da Noruega nesta sexta-feira, 28, em amistoso internacional disputado em Cádiz, na Espanha. Com um jogo físico e extrema eficiência nos contra-ataques, as norueguesas venceram por 3 a 1.

A Noruega começou melhor a partida, impondo pressão alta e explorando os erros brasileiros na saída de bola. Aos 10 minutos, a fragilidade na transição defensiva custou caro: após recuperação no meio, Hansen arrancou em velocidade e acionou Signe Gaupset, que finalizou para abrir o placar.

O Brasil encontrou dificuldades para construir jogadas, recorrendo com frequência às bolas longas e oferecendo espaços no setor central. Apenas na reta final do primeiro tempo a equipe passou a ameaçar com mais constância. Em um contra-ataque, Gabi Portilho ficou perto do empate, mas foi travada pela defesa.

Pouco depois, a igualdade veio na bola parada: Angelina cobrou escanteio e Mariza subiu livre para cabecear com força e deixar tudo igual.

No segundo tempo, a Noruega voltou ainda mais agressiva na pressão sobre a saída brasileira. Em novo erro defensivo, Ada Hegerberg recuperou a bola e serviu Gaupset, que marcou o segundo gol na partida. Minutos depois, Yaya cometeu pênalti ao puxar a camisa de Stölen dentro da área. Hegerberg cobrou com categoria e ampliou a vantagem.

Com o resultado, o Brasil volta a ser derrotado pelas norueguesas após quase três décadas de domínio no confronto direto. O amistoso faz parte do período de testes da comissão técnica visando as próximas competições internacionais do ciclo olímpico.